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養生／長者缺牙不補 小心毛病跟著來

邱宜君
牙齒遇缺不補，可能造成營養失調、共病增加等負面效應。（Getty Images）
牙齒遇缺不補，可能造成營養失調、共病增加等負面效應。（Getty Images）

高齡長者維持健康的基本功是什麼？答案是「一口好牙」。世界衛生組織建議，80歲以上長者應至少保有20顆具功能的牙齒。牙齒「遇缺不補」，可能會有營養失調、共病增加等負面效應，健康危機跟著來。牙醫師提醒，若補缺牙選擇植牙或做假牙時，應以「能清潔」為考量，定期回診洗牙時再由牙醫師進行評估和調整，以確保維持咀嚼功能和口腔健康。

咀嚼功能好 腦部退化慢

台灣陽明交通大學牙醫學系教授許明倫表示，長者維持牙齒咀嚼功能，可有效延緩認知功能的退化。陽明大學研究發現，65歲以上長者咀嚼功能愈好，腦部退化愈慢，與法國、瑞士等多國研究結果不謀而合。

日本研究發現，全口牙齒達到20顆以上的長者，認知功能退化比率僅16%；若全口無牙，認知功能退化比率高達44%。如果有裝上假牙，認知功能退化比率為26%，顯示假牙有延緩認知功能退化的積極作用，因此，許明倫建議，有缺牙應該要設法處理，設法找回咀嚼力，不要任憑「遇缺不補」。

牙齒咀嚼功能的維持，也有助維持各項重要身體機能，包括吞嚥、營養、體力。許明倫表示，如果牙口功能不好，吞嚥障礙比率會增加，因為口腔無法把食物嚼得夠碎，可能引起吞嚥困難或障礙，增加發生吸入性肺炎的風險。

營養失調 多與缺牙有關

「臨床上常見老年人營養失調、全身虛弱，其實與『缺牙』有很大的關係。」台灣雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，缺牙會影響咀嚼功能，導致人無法攝取足夠營養，久而久之恐引發營養失調，身體會愈來愈虛弱，各項身體機能會逐漸變差。許多研究證實，功能牙顆數與生存餘命有顯著的正相關，因為咀嚼好可帶動營養、吞嚥、攝食量，整體健康狀況、身體素質都提升，多重共病也會比較少。

假牙植牙 都要仔細清潔

「植牙或做假牙的重點是要有功能。餐後要刷牙，自然牙要清，假牙也要清。」黃茂栓表示，長者口水分泌變少，更容易蛀牙，若沒做好清潔，假牙或植牙也會藏汙納垢，導致受傷、發炎、疼痛等棘手問題。

黄茂栓提醒，長者的牙齒治療計畫，「清潔好操作」是首要考量，有時候植牙並不是首選，反而能取下的活動假牙更好清潔，但關鍵在於長者或照顧者要懂得做。

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