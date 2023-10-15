我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

醫藥／遠離心房顫動 醫師呼籲留意4徵兆

許政榆
心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，應儘早就醫檢查治療。（圖：心律醫學會提供）
心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，應儘早就醫檢查治療。（圖：心律醫學會提供）

心律不整恐引發猝死危機，且有7成的心律不整患者有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等症狀，常見的心房顫動，有三分之一的人屬於無症狀，醫師提醒，若有呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦等四大異常徵兆，應儘早就醫檢查治療。

心因性猝死包含冠狀動脈心血管疾病、心臟衰竭、遺傳性心律不整。中華民國心律醫學會理事長暨林口長庚醫院副院長溫明賢表示，心房顫動發作時宛如「心臟發抖」，心跳不正常時，血液滯留在心房中積成血栓，當心跳恢復時，血栓隨血液流到腦部，易腦中風或猝死。

醫師提醒，若有呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦等4大異常徵兆，應儘...
醫師提醒，若有呼吸困難、頻繁心悸、不明原因胸悶胸痛及容易疲倦等4大異常徵兆，應儘早就醫檢查治療。（圖：心律醫學會提供）

台灣林口長庚醫院心臟血管內科主治醫師張伯丞表示，約7成心律不整患者，會有心悸、呼吸困難、容易喘、胸悶、頭暈等，雖可以透過心電圖檢查，但有3成的心律不整患者無症狀，因此很容易疏忽，若未及時檢查診斷及治療，疾病可能持續惡化。

心律不整中常見的心房顫動，張伯丞表示，成年人心房顫動盛行率約2%到4%，盛行率隨年紀增加而成長，70歲以上民眾心房顫動比率約一成。心房顫動患者平時需規律服用抗凝血劑，同時使用心房顫動藥物，若無法用藥物控制，可透過手術治療。

一名80歲老伯發生腦中風，雖做了多項檢測及心電圖，但沒抓到陣發性心律不整證據，因此未針對心房顫動提供藥物，過了半年，老伯再次腦中風，醫療團隊與家屬決定把偵測時間拉長，確定為心房顫動，改用抗凝血劑、控制心房顫動症狀藥物，對症下藥後老伯再也沒出現中風。

收治上述個案的台北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫師趙子凡說，80歲以上長者每10人就有1人有心房顫動，若患者有糖尿病、高血壓等慢性病，心房顫動危險性更高。他提醒，心房顫動無症狀者，也可能發生腦中風，若民眾有危險因子，或心跳時常不規則，應盡快就醫檢查。

研究發現，若滿足猝死四大風險因子「SACAF」，包括Sex（性別）男性、Age（年齡）小於65歲、Cardiovascular diseases（心血管疾病）曾有心血管病史、AF代表atrial fibrillation（心房顫動）。若患有心房顫動，相較一般人有高達2.6倍猝死機率。

醫師提醒，猝死4大風險因子「SACAF」，包括Sex（性別）男性、Age（年齡）...
醫師提醒，猝死4大風險因子「SACAF」，包括Sex（性別）男性、Age（年齡）小於65歲、Cardiovascular diseases（心血管疾病）曾有心血管病史、AF代表atrial fibrillation（心房顫動）。圖／心律醫學會提供

中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，呼籲5大危險族群注意4大異常徵兆，盡早就醫檢查治療，並謹記3招適量運動、健康飲食、壓力管理預防猝死。

中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，呼籲5大危險族群注...
中華民國心律醫學會發起「搭上心動列車543 遠離猝死好心安」，呼籲5大危險族群注意4大異常徵兆，盡早就醫檢查治療，並謹記3招預防猝死。（圖：心律醫學會提供）

猝死 中風 心血管疾病

上一則

醫藥／攝護腺肥大 微創手術降風險

下一則

醫師的話／沒事多照鏡 揪出健康警訊

延伸閱讀

李杏嬋心臟內科談心血管疾病預防

李杏嬋心臟內科談心血管疾病預防
熬夜、不運動易心律不整 中醫治療選擇一次看

熬夜、不運動易心律不整 中醫治療選擇一次看
你有3高嗎？4年就有機會患心血管疾病 醫教「護心8事」

你有3高嗎？4年就有機會患心血管疾病 醫教「護心8事」
36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步

36歲「星光」男星5病纏身 醫師警告：離猝死只差一步

熱門新聞

退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
北美卡車運輸協會創會會長關逾（中）表示，華人卡車運輸業現狀主要受經濟影響。（關逾提供）

美國現象／高薪不再 華人卡車司機轉行

2023-10-08 02:24
「羅斯IRA」是稅後的退休儲蓄帳戶。(Getty Images)

封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅

2023-10-08 02:29
在美國，恐怕得先有錢才有資格快樂地變老。（路透）

封面故事／長照花錢 錢從哪裡來

2023-10-08 10:41
一對母女在家中院子裡照顧植物。如果家屬有長壽基因及阿茲海默症家族史，尤其要及早考慮長照規畫。（Getty Images）

封面故事／長照稅 長照險 Q&A

2023-10-08 14:55
北美卡車運輸協會創會會長關逾。（記者啟鉻／攝影）

美國現象／華人司機 常遇歧視困擾

2023-10-08 13:32

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園