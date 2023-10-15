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醫師的話／沒事多照鏡 揪出健康警訊

顏世蓮
照鏡子看身材和體型，如果過胖，要控制好體重。（Getty Images）
照鏡子看身材和體型，如果過胖，要控制好體重。（Getty Images）

現代的人都注重養生，除了注意飲食和運動之外，按照日本的一項研究，應該還要從年輕的時候開始，就每天仔細照鏡子，才能達到健康長壽的目的。

一般人認為是愛美或注重外表的人才會常常照鏡子的。事實上，照鏡子是一種自愛的表現，愛惜自己、關切自己，才能常保年輕。這話是怎麼說的呢？

Q1：照鏡子還能看出健康的情況嗎？

A1：根據「生物科學」的研究顯示，認為70歲的人若是生病了比如說是癌症，其實，很可能早在50歲就已經有了徵兆。所以照鏡子的時候，仔細觀察、自己檢查也能早點發現問題。

Q2：照鏡子要看什麼來檢測健康呢？

A2：眼圈發黑，如果一早醒來眼圈發黑，眼神無光，表示可能自己的腎臟負擔過重，也許是吃得太鹹、糖分過高，或者是晚上熬夜，喝濃茶或咖啡所體力透支引起的。

睫毛上有骯髒物，眼簾上發癢或者是紅腫，這可能是瞼緣炎。病菌感染引起的。

眼球出現紅血絲，現代人常常用眼過度，不停滑手機和看電腦，所以出現問題的機率愈來愈高。比如說，眼睛中出現紅血絲，可能是因為角膜炎但也可能是因為血液循環不暢所導致的。

眼白泛黃，如果發現自己的眼睛不再清澈，出現混濁狀況，就要特別注意，也許是肝、膽、內臟器官出現問題。

Q3：再來，照鏡子看口腔？

A3：有沒有牙垢？最重要的是要看一看是否牙齒有牙垢，這是因為病菌聚集引起的牙周病前兆。應該定期去清潔牙齒。

Q4：照鏡子看看鼻腔？

A4：根據妙佑診所(Mayo Clinic，前譯馬友診所)的調查，若是左右鼻孔大小不同，也不對稱，很可能會引起離奇的夜間猝死。照鏡子的時候如果發現鼻子窄小是正常人的三分之二大小，上唇貧薄，下巴短小，容易引起呼吸道阻塞。若是還有夜間打呼、呼吸問題，導致不時驚醒，那麼一定要去看醫生。

Q5：照鏡子看頸子？

A5：如果頸脖發現有硬塊，或者下咽喉出現突起，很可能是嚴重的甲狀腺問題，甲狀腺太高或太低都可能引起腫塊。

Q6：照鏡子看乳房？

A6：在鏡子裡觀察乳房，應該如何尋找特殊的跡象或症狀？脫掉上衣，光著膀子、不戴胸罩，坐著或站在鏡子前，雙臂放在身體兩側。看向前方，看看有沒有起皺、凹陷或者大小、形狀不對稱。摸摸乳頭是否內翻（倒置）的情形。還有皮膚的質地。出現不規則的折皺、紅腫或者出現像橘子皮的粗糙情況都要趕快看醫生。

Q7：照鏡子看身體姿勢？

A7：如果背部不論哪個部分，彎曲的形狀像個C型而不是S型，那很可能就是肌肉萎縮、骨質流失，甚至於脊椎骨骨折。即使沒有特別的症狀，也需要照X光檢查。

Q8：照鏡子看頭髮？

A8：頭髮沒有光澤，可能是因為甲狀腺分泌不足或過度昂奮引起的。當然也要排除因為燙髮、染髮太頻繁或經常熬夜的原因。

若是沒有理由的，突然注意到頭髮變少，或是頭髮一把一把的掉，就要開始檢查了。自己做檢查的時候，首先將手插入頭皮，用手指梳髮，看看是否會掉頭髮。另外掉的頭髮仔細看尾端是否有斷裂，有可能是因為受傷或頻繁使用吹風機所致。

若是精神上壓力太大的話，會造成頭髮長短不齊的現象。若是發現髮質乾枯脆弱，也可能是因為營養不良缺乏蛋白質所引起的。

Q9：照鏡子觀察雙腳？

A9：看看身體在換姿勢的時候，腳背是否會拱起。最好在長鏡子前光腳站立，然後轉身側面讓右邊靠近鏡子，把體重先放在右腳上，然後把左腳向前移幾吋，觀察左腳腳背是否隆起。再將體重放到左腳上，看看隆起的腳背是否恢復正常。如果出現這種情況的話，表示腳背上的肌腱衰弱。

Q10：照鏡子看身材？

A10：注重身材和體型，並不完全是為了美觀，因為身體過胖的話會引起全身新陳代謝病，跟三高結緣，對健康有很大的影響。限制每餐的用量，控制好自己的體重才是保持健康的訣竅。（作者為大華府地區執業醫師）

一項研究顯示，從年輕的時候開始，就每天仔細照鏡子，才能達到健康長壽的目的。（Ge...
一項研究顯示，從年輕的時候開始，就每天仔細照鏡子，才能達到健康長壽的目的。（Getty Images）

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