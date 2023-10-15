城鎮傳真／北密彩繪海岸 虛幻又真實

「戀人跳躍拱門」傳說一對印地安戀人在此一起縱身跳下以示彼此永恆的情愛。（鄭凡提供）

位於蘇必略湖(Lake Superior)南岸的「彩繪岩國家湖濱保護區」(Pictured Rocks National Lakeshore)，西起繆尼辛(Munising)，東至大馬雷(Grand Marais)長達67公里的湖岸，約有25公里以上為彩岩峭壁。彩繪岩因獨特的天然彩色砂岩和懸崖而聞名，延綿無盡的峭壁上，滿是水漬留下的繁雜紋路。它們，接受千萬年風雨的洗禮，被大自然雕刻得光怪神奇；在不同時段的光線下，變幻出五顏六色的的色彩。

彩岩懸崖 4億年前形成

「彩岩湖濱公園」附近的懸崖由三個主要地層作為基礎：最下層是斑駁的紅色地層，是公園中最古老的岩石；中層由5億年前的砂岩組成；頂部是奧陶紀時期約4億年前的堅硬砂岩。懸崖表面瑰麗的彩色條紋來自於岩石中的大量礦物質。

蘇必略湖南岸的「彩繪岩國家湖濱保護區」，西起繆尼辛(Munising)，東至大馬雷(Grand Marais)。（取自谷歌地圖）

遊覽彩岩國家湖濱區主要有三種方式：160公里的徒步步道可從各個角度讓你領略瀑布、沙灘、森林、大湖、懸崖、彩岩之美；坐觀光郵輪 你可輕鬆地環湖平面欣賞；皮划艇能近距離地貼近彩岩，感受色彩之誘人，穿「洞眼」感受冒險之樂趣；這是年輕人和冒險者的專利了。三種方式各有千秋。

「礦工城堡」傳是200年前一英國人在沙灘一帶尋找礦產。（鄭凡提供）

「彩岩遊船之旅」(Pictured Rocks Cruises)被《AAA’s Michigan Living》評為密西根州 第一的遊船之旅。為時2.5小時的航程以穆尼辛為起點，帶遊客走近密西根州這顆純粹的瑰寶，穿過這片燦爛多姿的湖濱地帶。讓你從水上欣賞姹紫嫣紅的秋葉景象，從平面角度感受蘇必利爾湖的清澈和滔滔白浪，領略這個國家湖濱區的美麗(要坐上層靠右)：湖水碧藍湖岸砂岩峭壁、峭頂密林覆蓋，一派青山綠水、峻峭奇岩的景象。奇岩怪石、大小洞穴、拱門洞口及豎條橫條的彩繪。它們像似任由大自然來潑灑繪染而自己靜靜地矗立在破浪不興湛藍的湖面上。

「大門戶點」岩體伸入湖面，倒影引人遐想，景致令人鍾愛。（鄭凡提供）

跳躍拱門 一對戀人殉情

郵輪環繞著最重要和最藝術的標誌性景點：戀人跳躍拱門(Lovers Leap Arch)和「大門戶點」(Grand Portal Point)繞行。這兩個是非常藝術和包含動人傳說的景點，無論攝影和欣賞都會百看不厭。

「戀人跳躍拱門」其名是因傳說而起。古時一對印地安戀人在此一起縱身跳下以示彼此永恆的情愛。壯麗的拱門像塗抹上艶麗的色彩，紅楓綠林為她披上了盛裝。巨大的拱門像為情人特意建造的一座通往婚禮殿堂的大門。洞門外又是一番天地。湛藍清澈的湖水在她下面微波蕩漾。我心中默默掀起了一番激動：我為這彩岩之美而讚歎，我為這鍾情的情侶默禱。

「大門戶點」的形狀與戀人拱門相似但石岩上的樹葉色彩更濃郁，和它相連的彩岩更明亮，它的岩體伸入湖面更長，它的倒影更引人遐想，我更鍾愛後者這個景致。

「彩岩湖濱公園」懸崖表面瑰麗的彩色條紋來自於岩石中的大量礦物質。（Getty Images）

「礦工城堡」(Miners Castle)是標誌性景觀之一。據說200年前一英國人在沙灘一帶尋找礦產，因種種原因，放棄開採。但礦工城堡、礦工沙灘、礦工瀑布這些名字卻留在了彩繪岩。「城堡」底層以黃紅色的岩石呈弧形，把湖水圍成半圓，湖水由綠漸變為藍，半圓形的湖水像塊鑲金邊的透亮綠寶石。「頭部」猶如城堡的礁石，鬱鬱蔥蔥的老樹、峭崖掩蓋了它的身軀，遠看還頗像一座雄偉的綠茵城堡巍立在湖面上默默地注視著大湖的動態。

郵輪繼續缓行，經過帶有無數大小陰森洞穴的「血腥酋長洞穴」(Caves of the Bloody Chiefs)，有悠久歷史的「東航 島燈塔」(Ester channel Light)，經過流淌著瀑布的「彩繪灣」。億萬年的地質結構變換、礦物質的沉澱、讓岩石峭壁變成彩岩。有的彩岩岩體是條條豎紋，有的是橫紋如弧線、如山丘，有的岩下是突兀巨大的卵形山石。彩岩上流淌著汩汩的瀑布猶如新娘的白色婚紗。面對包裹著清澈湖水的彩繪岩湖岸，就像一幅彩繪自然的大幅油畫。

「小教堂岩石」(Chapel Rock)是到沙灘之間的必經之地，是條緊鄰懸崖的狹窄土路，低頭便是驚濤拍岸，轉眼卻又柳暗花明，突兀地呈現在我們眼前的是岩石上生長著唯一的一棵樹。100多年前，它是峭壁延伸出來的一部分與岸邊懸崖連體。隨著岩石頂部的土層漸漸被風雨剝離，這棵樹把根扎進了懸崖另一側的土壤裡，由於湖水經年累月地侵蝕著岩石的底部，連接峭壁的一部分逐漸崩塌，這棵樹的根鬚徹底暴露了出來，彷彿懸掛在岩石與峭壁之間的一座橋。

「小教堂岩石」的岩石上長著唯一的一棵樹。（Getty Images）

一棵孤樹 頑強地活著

時間和自然之力毫不留情地摧毀了5億年的岩石，而一棵孤孤伶伶的樹，仍然靠著裸露的樹根日復一日地從另座岩石上汲取養分，頑強地活著，真是棵頑強而有智慧的神樹。2018年美國發行的25分錢幣便是以此樹為密州的標誌。

由於億萬年的自然偉力和海水的沖刷，湖面上的許多懸崖峻峭出現許多「洞眼」(或稱「拱門」)。這些「洞眼」不但大小不同形狀各異，而且最令人欣賞的是能看到洞外的風光。這從攝影角度而言是個很藝術的構圖。

郵輪緩行，行經有悠久歷史的「東航島燈塔」。（鄭凡提供）

「大門戶點」和「戀人跳躍拱門」，都能從洞眼看到洞外的層林、峭岩、碧波。尤其是這說不上名稱的拱門，鐵紅的拱門下堵著一塊巨大的彩色砂石，遠處是彩岩上色彩繽紛的楓林，真讓人感到「洞外有仙境」，美不勝收。

彩岩公園令人驚歎的岩層色彩的變換與蘇必略湖畔的滔滔白浪，形成了動與靜的對比。碧藍的湖水與彩岩色彩形成一種冷暖色彩的配合。她在夕陽的斜暉中，營造出一個秋季楓林浸染，岩石色彩繽紛爭奇鬥豔的水上奇景。

兩個半小時的「彩岩遊船之旅」帶遊客穿過這片燦爛多姿、波光蕩漾的湖濱區，欣賞了姹紫嫣紅的秋景和絢麗多姿的懸崖。在我想像中，它們是幻想中的虛境，雲天上的幻境，大湖中的奇境。

郵輪緩行，行經過流淌著瀑布的「彩繪灣」。（鄭凡提供）

大自然用其偉力雕琢了蘇必略湖的海岸的奇岩，用其神奇的畫筆繪染出大湖的繽紛秋色。「彩繪岩國家保護區」虛幻、美妙、兿術，是攝影愛好者的天堂。