封面故事／王文興的幾本書

王文興《家變》一書，2009年11月由台北洪範出版社出版。 王文興作品不多，但本本都極具重量，其中以34歲寫成的「家變」最經典，堪稱台灣現代文學史里程碑之一。他長年提倡精寫、慢讀，從台大外文系教職退休後，仍積極開講座推廣「慢讀」，感動不少新生代。 （取自誠品線上網站）

看王文興的《家變》，就會想起卡夫卡的《蛻變》 與《審判》。也忘了是先看哪一本。

《家變》中的爸爸多年未回，主角和母親感覺變愉快了。《蛻變》中的主角死去後，家人也不但不悲傷，反而鬆了一口氣。

卡夫卡的《蛻變》要出版時，他急忙告訴出版商，書封上「千萬別畫那隻蟲」「連遠遠的畫都不行」，所以我們每個人對於那隻蟲都有不同的想像；這與王文興對於文字，死命不能形成閱讀的障礙之事，也是接近的，他說「不能寫那一株花，因為那花不是長「一株」的。

卡夫卡的《 審判》也是展現兩代人的衝突。主角頂撞了父親一句話，便被老爸判去投河自殺。真的死了。王文興展現了主角面對家庭環境的凌虐；卡夫卡寫的也則是面對權威和凌辱下的抗爭動作。

中文百科描述王文興《家變》一書就是「真」。家庭中的四人之間的關係就是全書的經緯。其結構建築於兩個不同時間的發展，一是用阿拉伯數字標明的過去時間，描述著范曄的成長，家庭的變遷，變遷中的家人之間的關係。這個發展其實是故事的主流。用英文字母 標示的現在尋父經過，著墨不多，可說是副流。

故事是講一個多風的下午，一位滿面愁容的老人將一扇籬門輕輕掩上後，向籬後的屋宅投了最後一眼，便轉身放步離去。他一直未再轉頭，直走到巷底後轉彎不見。這個老人是范曄的父親——范閩賢，因不堪自己一手養大的兒子在自己晚年時所加的諸般虐待而離家出走的。范曄在報上登了尋人廣告，兩年後他父親仍沒回來。

故事情節在兩條依年代順序發展的平行線上進行：一條是現在，以英文字母分段，敘述父親之離家出走，主人公范曄的尋父經過；一條是過去，以阿拉伯數字編排，敘述范曄的成長過程。在這兩條以父親出走為銜接點，分別在不同時空向前發展的平行線之間，不斷出現的尋父啟事有如詩歌中的重複句，作為連線兩條敘述線的轉折，推動了故事的進展。

小說目錄：

第一部 A B C D E F G H（A～H、1～110）

第二部 I J（I～J、111～123）

第三部 K L M N O（K～O、124～157）