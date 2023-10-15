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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

封面故事／王文興的幾本書

周正理
王文興《家變》一書，2009年11月由台北洪範出版社出版。 王文興作品不多，但本本都極具重量，其中以34歲寫成的「家變」最經典，堪稱台灣現代文學史里程碑之一。他長年提倡精寫、慢讀，從台大外文系教職退休後，仍積極開講座推廣「慢讀」，感動不少新生代。 （取自誠品線上網站）
王文興《家變》一書，2009年11月由台北洪範出版社出版。 王文興作品不多，但本本都極具重量，其中以34歲寫成的「家變」最經典，堪稱台灣現代文學史里程碑之一。他長年提倡精寫、慢讀，從台大外文系教職退休後，仍積極開講座推廣「慢讀」，感動不少新生代。 （取自誠品線上網站）

看王文興的《家變》，就會想起卡夫卡的《蛻變》 與《審判》。也忘了是先看哪一本。

《家變》中的爸爸多年未回，主角和母親感覺變愉快了。《蛻變》中的主角死去後，家人也不但不悲傷，反而鬆了一口氣。

卡夫卡的《蛻變》要出版時，他急忙告訴出版商，書封上「千萬別畫那隻蟲」「連遠遠的畫都不行」，所以我們每個人對於那隻蟲都有不同的想像；這與王文興對於文字，死命不能形成閱讀的障礙之事，也是接近的，他說「不能寫那一株花，因為那花不是長「一株」的。

卡夫卡的《 審判》也是展現兩代人的衝突。主角頂撞了父親一句話，便被老爸判去投河自殺。真的死了。王文興展現了主角面對家庭環境的凌虐；卡夫卡寫的也則是面對權威和凌辱下的抗爭動作。

中文百科描述王文興《家變》一書就是「真」。家庭中的四人之間的關係就是全書的經緯。其結構建築於兩個不同時間的發展，一是用阿拉伯數字標明的過去時間，描述著范曄的成長，家庭的變遷，變遷中的家人之間的關係。這個發展其實是故事的主流。用英文字母標示的現在尋父經過，著墨不多，可說是副流。

故事是講一個多風的下午，一位滿面愁容的老人將一扇籬門輕輕掩上後，向籬後的屋宅投了最後一眼，便轉身放步離去。他一直未再轉頭，直走到巷底後轉彎不見。這個老人是范曄的父親——范閩賢，因不堪自己一手養大的兒子在自己晚年時所加的諸般虐待而離家出走的。范曄在報上登了尋人廣告，兩年後他父親仍沒回來。

故事情節在兩條依年代順序發展的平行線上進行：一條是現在，以英文字母分段，敘述父親之離家出走，主人公范曄的尋父經過；一條是過去，以阿拉伯數字編排，敘述范曄的成長過程。在這兩條以父親出走為銜接點，分別在不同時空向前發展的平行線之間，不斷出現的尋父啟事有如詩歌中的重複句，作為連線兩條敘述線的轉折，推動了故事的進展。

小說目錄：

第一部 A B C D E F G H（A～H、1～110）

第二部 I J（I～J、111～123）

第三部 K L M N O（K～O、124～157）

以下介紹王文興的書。

王文興《家變》一書（新版），2000年10月由台北洪範出版社出版。 《家變...
王文興《家變》一書（新版），2000年10月由台北洪範出版社出版。 《家變》為王文興耗時七年所撰之長篇小說，描寫一個現代知識青年在成長期間所遭遇的精神衝突，檢討家庭和社會的問題，更進一步發掘中國文字的多義性，以形式的創造肯定主題的嚴肅；愛之者奉為文學瑰寶，厭之者誣為洪水猛獸；出版以來廣受海內外學術界的注目，被譽為五四以來最偉大的小說之一。本書由作者重新校訂，並撰有洪範版序言。 （取自博客來網站）
王文興《 家變六講》一書，由台北麥田出版社出版。 台灣文學史上，王文興的《...
王文興《 家變六講》一書，由台北麥田出版社出版。 台灣文學史上，王文興的《家變》是一本具爭議性與傳奇性的重要長篇小說。《家變》1973年一出版即造成軒然大波。因為《家變》從內容到形式、情節、結構，語言文字，在當時的台灣文壇都是創新的，甚至創新到被某些人認為是「離經叛道」的「異端」，為了這部作品，台灣文學界曾經開過多次座談會，發表過多篇文章來討論。 《家變》是王文興的顛峰代表作，也是台灣文學史上的重要文學經典之一。讀《家變》，從《家變六講》入門，一睹《家變》的創作過程。 《家變六講──寫作過程回顧》由王文興親自導讀、解析、回顧《家變》的創作過程，為讀者一一導讀說明：小說的結構安排、文字的精心鑄鍊，場景的戲劇舖陳、意象的精彩展現……。 （取自博客來網站）
王文興「 背海的人」一書，由台北洪範出版社出版。 王文興費時25年完成的長篇小...
王文興「 背海的人」一書，由台北洪範出版社出版。 王文興費時25年完成的長篇小說，通過現在寓言形式，以一人的挫折遭遇和困頓，反映並批評人性和社會，其指涉既廣，發掘更深；文字風格與內容旨趣密切結合，兼有高蹈前衛與圓融之化境。書分上下兩冊，上冊原於1981年印行，下冊經作者持續寫了17年，謄稿1年，校對1年，於2000年出版。 （取自博客來網站）
王文興《剪翼史》一書，2016年8月由台北洪範出版社出版。 沿循一路以來千...
王文興《剪翼史》一書，2016年8月由台北洪範出版社出版。 沿循一路以來千錘百鍊、逐字敲打的堅定創作途徑，王文興第三部長篇小說《剪翼史》，耗時13年（2003 ~ 2015）完成。 小說細述一位拘謹嚴毅的大學教授賀宗成，面對雲譎波詭的半生困頓，校園、家庭、信仰皆受衝擊。書末，賀宗成離職走出校門，王文興使用一個自創的標點符號當作結尾。此符號頗似一個斷掉、歪斜的破折號，象徵主角走出另一條路。 書中出現大量注音符號，如「他」用「ㄊㄚ」代替。王文興解釋，用注音符號而不用文字，是要減弱「字」的視覺形象，為讀者帶來更多音韻與節奏感。 （取自博客來網站）
「王文興手稿集」2010年出版。台灣大學和行人文化實驗室合作的，該書完整收錄《家...
「王文興手稿集」2010年出版。台灣大學和行人文化實驗室合作的，該書完整收錄《家變》與《背海的人》原始手稿（見圖），是台灣首部以手稿形式出版的文學作品，並附上41段王文興朗讀作品的錄音。 王文興曾說，他寫作的過程「像打鐵一樣，字是打出來的」。他的成名作「家變」與「背海的人」2010年首度以手稿書的形式出版，一睹四十年前大師「打鐵鑄字」的過程。 當時甫獲法國騎士勳章的王文興致詞時表示，這種出版方式是「深具實驗性的嘗試」。他指出，他的作品有不少自創的文字和符號，排版時限於技術往往失真。手稿的出版還原作品原貌，將讓讀者對作者有更深的認識。 王文興寫作方式相當獨特，找不到適當句子時，他會用鉛筆在紙上敲擊產生節奏，並在紙上畫出節奏線條，這些節奏來自他內心深處。 （本報系資料照）

字母

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封面故事／陳若曦對談同學王文興

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