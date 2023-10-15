美國現象／山景城小鎮 玩音樂聖地

阿肯色州山景城的「奧扎克民俗中心州立公園」，可享受聆聽小提琴、班卓琴、吉他合力演奏的音樂盛宴。（截自阿肯色州立公園 Youtube影片）

奧扎克民俗中心州立公園 (Ozark Folk Center State Park)坐落於阿肯色州 山景城(Mountain View)，致力於傳承音樂、手工藝及文化，每年4月中至10月底對外開放，遊客可以到當地觀看工匠工作的過程、在遺產藥草園(Heritage Herb Garden)漫步、聆聽小提琴、班卓琴、吉他合力演奏的音樂盛宴。紐約時報魯賓(Richard Rubin)實際走訪當地，帶大家探索獨特的奧札克文化。

奧扎克文化 獨樹一幟

所有通往山景城的道路都是雙車道道路，彎曲穿過南瓜彎、格羅布斯等城鎮，這些道路直到1970年代才鋪設完畢，山景城直到1930年代才實現電氣化，第二次世界大戰以後才開始流行收音機，即使是數十年後的現在，山景城仍缺乏一些特定的基本生活設施，最終促成這一景點的誕生，吸引人們前往了解當地人的生活。

奧扎克民俗中心今年已滿50周年，在阿肯色州的52個州立公園中獨樹一幟，其吸引力並非景觀與自然，公園宣傳負責人西蒙諾威茲(Keith Symanowitz)說：「我們的資源是人，我們的使命是傳承、展現並宣揚奧扎克的生活方式。」

為此，他們規畫一個區域，在這裡做平常會做的事，遊客可以觀看當地人如何生活，並親自動手試做，包括製作棉被、掃帚、刀具，進行家庭療法等，還能嘗試雕刻木頭、鍛鍊鋼鐵、製作皮革、織布染布等手工藝。

沒有人特地穿著特別的服裝，雖然有些匠人來自外地，但大部分展示者都是當地人，他們只是將家裡的工作搬到公園來做。

來自外地的湯瑪斯(Kay Thomas)在民俗中心工作，他解釋奧扎克「長期以來一直與世隔絕」，每個人都學會製作生活必需品。

一名女士在她父親建造的小木屋長大，小木屋沒有電力、也沒有自來水，一家人1963年離開小木屋，該房屋現在被移至公園展示。

山景城有供水和下水道系統，鎮上有些地方也有手機服務，而其他地方自1960年代以來似乎沒有太大變化。

阿肯色州山景城奧扎克的鄉村風光。（取自維基共享資源）

不討好遊客 如常生活

儘管山景城的經濟重度仰賴觀光 業，但這裡卻是相當真實的地方，地方人民照常生活，並不是為了要吸引遊客，而是遵循他們原本的生活方式，當地人很樂意遊客前往，但沒有人會刻意奉承討好遊客，或是額外做其他日常不會做的事。

其中有許多人會聚在一起創作音樂。

晚上天氣好時在鎮上散步，到處都可看見有音樂家在演奏，民俗中心是當地員工最多的地方之一，許多在夜晚演奏的音樂家白日就在公園工作。

他們在門廊上、草坪上、旅館和法院周邊玩音樂，但最常在華盛頓街(Washington Street)上的一片綠地演奏，有時人們在炎熱的白日裡彈奏樂器，但隨著太陽落下，愈來愈多人到涼亭一起玩音樂。

他們演奏「藍草音樂」(bluegrass)、民謠、經典鄉村樂、福音，最常演奏的是老式弦樂隊，這是18、19世紀乘坐木船橫跨大西洋到此的曲調與歌謠，有些人的祖先在「路易斯安納購地」(Louisiana Purchase)不久後便定居奧扎克，也有人從外地來，帶著樂器融入當地。

這裡似乎還有不成文的規定，他們不使用樂譜或電子擴音器，也從不遞出帽子或打開樂器盒，要求別人打賞。