旅遊／日本神戶 藏異人風情

神戶海洋博物館。（圖皆作者提供）

從大阪梅田出發，乘阪急神戶缐，約50分鐘抵達神戶的三宮站。三宮站位於神戶的商業中心，熱鬧非凡，走幾分鐘就有周遊巴士站，可搭乘環城旅遊巴士遊覽神戶的各景點，是很好的選擇。

北野異人館 歐式風格

來到北野異人館，一下車映入眼簾的是對街醒目的兩棟洋樓，它們是英國館和法蘭西館，左側是巴拿馬館和萊茵館，右邊有北野美術館。

矗立在異人館最高點的魚鱗之家。（圖皆作者提供）

日語「異人」就是指外國人，神戶臨海，在明治開埠時期是外國人的聚居地，基於舒適安全的考慮，他們都喜歡居住在背靠山坡，距港口近，視野廣闊的北野一帶，隨著洋人的增多及國籍的差別，房子愈蓋愈多，並呈現出不同品味和風格的各式豪宅，從而遺留下大量19世紀西方風格的建築群，極具特色。因而當地人將北野一帶與日本 完全不同的多元文化區，統稱為「異人館」。

歐陸風貌的丹麥館。（圖皆作者提供）

其中富有濃厚歐式色彩的「風見雞館」由三角形的屋頂上聳立的「風見雞」而得名，相較於日本的傳統色調，更突出其優美雕飾與建築的曲線美，矗立在異人館最高點的是「魚鱗之家」，這棟華宅的主樓中央是圓筒形塔屋，外牆用圓石片裝飾，狀似魚鱗，故稱作魚鱗之家，它是異人館中最豪華的一幢樓。旁邊則是「魚鱗美術館」，典藏原主人的私人收藏。

漫步在具有歐陸風貌的異人街上，到了丹麥館，坐下來喝一杯正宗的歐式咖啡 及著名的丹麥糕餅，十分舒坦。

神戶港塔 夜景值千萬

隨後，搭上環城巴士到中突堤下車，就到了港塔。這裡是百年來神戶港的原始地，也是神戶港灣中最早填海造陸的區段。中突堤全區叫「美利堅」公園，港塔矗立在進入突堤的路口，是神戶港區的標誌。

登上燈塔頂層的展望室，可看到神戶港、市區、六甲山系的全方位景觀，特別是夜晚堪稱1000萬美元的夜景就展現在神戶港燈塔之下。展望台的第三層是地板能旋轉的咖啡店，每20分鐘旋轉360度，展望台第五層的頂棚用光纖維打上四季的星座供遊客觀賞，景觀奇美。

公園內，屋頂似網狀船飾、與港塔相望的建築就是「神戶海洋博物館」。它是以「海‧船‧港」為主題的博物館，是神戶港的象徵之一。博物館外觀似如帆船，式樣前衛。館內介紹了神戶港的歷史，並展出各式各樣船舶的模型等藝術品，還能試坐新幹線的客車廂和駕駛室，或跨騎摩托車、直升飛機等實物。

神戶港在明治時代成為西洋文化進入日本的重要港口，神戶港曾作為東亞最大港的地位，對日本戰後經濟高速成長扮演了重要的角色。1995年的阪神大地震 重創神戶港，不過五年後，神戶港就恢復了功能，在此參觀時可看到悼念地震受害者的紀念碑。

南京町 日三大中華街

乘上周遊巴士到「南京町」站下，就到了神戶的中華街，它與橫濱中華街、長崎新地中華街並稱為日本三大中華街。南京町東有長安門、西有西安門、南有南樓門，北面與元町商店街相連，中間則是一個小型的廣場，到了傍晚長安門和廣場上都有彩燈亮起。

神戶的中華街。（圖皆作者提供）

具有120年歷史的中華街「南京町」內，聚集了100多家商店，古色古香的中國傳統建築比比皆是，有中國、台灣進口的日用雜貨店，也有正宗的中華菜館。店門前還擺著水餃、燒賣、肉包子、粽子、春卷、芝麻球、廣式粥、擔擔面等大眾美食，色香味誘人，充滿濃厚的中國味。

這裡的台灣風味店也不少，天仁茗茶店、新竹炒米粉、滷肉飯、小籠包、清粥小菜。口乾了，也可來一杯珍珠奶茶。這裡雖然地區不大，但感覺親切，別具一格，還看到華人站在著名的神戶牛排店前招欖顧客。與橫濱6000人左右的華僑數量相比，神戶的華僑有超過1萬人之多，但是橫濱中華街的規模卻比神戶南京町大得多。這是因為南京町與橫濱中華街不同，大多數的華僑都不居住在當地，因此南京町只是單純的商業場所。神戶華僑居住的聚集地是鯉川筋、北野町一代，而神戶有名的中華料理店也大多不在南京町，而是位於三宮等市內的中心地段。

我遊覽過在美國、加拿大、歐洲及亞洲泰國等地的許多中國城，只要一踏進去，總感覺雜、髒、亂。但神戶的中國城讓我大開眼界，耳目一新。它的乾浄整潔程度和周邊區域沒有差別，不知道是由於日本政府的法規嚴格、管理好，還是華人在這受到了愛清潔風氣的薰陶，或者二者皆有。我想世界各地的中國城真有必要來這裡取經學習一下，早日除掉惡名。

繁華三宮站 逛街購物

三宮車站是一個超大型的鐵路總站區域，是JR電車、阪急線、阪神線、市營地鐵和人工港單軌高架電車等5條線的神戶樞紐站，是神戶市內的交通要衝。三宮站地區臨海一側是繁華商業區，而傍山一側則是飲食店集中的娛樂街。它由三宮中心街、三宮地下街、三宮纖維商店街、神戶MINT商廈、三宮OPA等組成了大型購物商業區。SOGO百貨店位於三宮站對面，地下一層地上九層，在地下食品專區聚集了神戶具有代表性的甜點商鋪。附近的大丸百貨店是一座歐洲風格的古典建築物，石造的沿街櫥窗走廊氣氛典雅雍容，是舊居留地一帶具有代表性的歷史建築物。

三宮-神戶購物中心。（圖皆作者提供）

對面便是元町商店街的入口，是僅次於三宮又一個繁華購物區，它由元町1丁目至6丁目間長約1.2公里的沿街店鋪構成，裡面時裝店、雜貨店、首飾店、餐飲店、蔬菜水果店及超市等鱗次櫛比，其中很多店鋪是神戶開港時開業的老店。靠近海濱地區的港口廣場一帶，也是一個適合購物，又擁有現代城市氣息的新興商業區，主要設施有瀕臨神戶灣的瑪賽克購物區和神戶港口運河庭園等，匯集了不好有時尚的男女裝和眾多日本時尚品牌。

神戶美食 牛排揚天下

在亞洲，神戶是一個咖啡、西餐文化的頂級城市。神戶早年引入西式美食，經過多年的精心發展，已形成了自己獨特的名牌：「神戶麵包」、「神戶蛋糕」和「神戶牛排」。這些鬆軟又不甜膩的獨特西式點心，加上亞洲第一香濃的「神戶碳燒咖啡」，都是世界聞名的精緻美食，千萬不要錯過。

中華街「南京町」內的神戶牛排店。（圖皆作者提供）

在JR神戶驛沿Kobe Du地下街走，在尾端有個「洋果子將博品館」，是享受神戶西點的好去處。至於大名鼎鼎的「神戶牛排」，由人工飼養在淡路島上的神戶牛，每戶僅飼養幾頭，得到精心的照料，住空調房，啤酒當飲料，驅使牠們作適量運動，並用刷子按摩，促使其體內的脂肪均勻分布，因而神戶牛肉顯現出「白色脂肪和紅色肌肉纖維均勻交織」的特徵，口感富彈性而不膩，甚至能生吃，這樣名貴的神戶牛所做出的牛排當然美味，價格也必然昂貴。

神戶是明治時期以後發展起來的日本著名國際海港觀光城市，是西方世界進入日本的玄關，處處洋溢著濃厚的異國情調，和附近的奈良、京都古城相映成趣。神戶愈晚愈美麗，有廣闊波靜的海面，背倚數百公尺的山脈，彩色繽紛的星河幻境，映照在港灣海面，構成無與倫比的夜景。

悼念1995地震受害者的紀念碑。（圖皆作者提供）

1995年， 突然的大地震給神戶帶來了巨大破壞，滿目瘡痍。災後，人們哀傷而有秩序地列隊等候領取食物的電視畫面仍銘刻我心。然後日本人在超高的效率下，僅用了短短五年重建。除了刻意留下片段作為對地震悼念和驚愓外，巳無法追尋到地震的影子，反而促使它帶來了一次更新昇華的機會，建立了不少現代化的嶄新區域，使得這隻浴火重生的鳳凰顯得更加傲人輝煌。關西的明珠，世界最美的花園都市，令人陶醉，無法忘懷。

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