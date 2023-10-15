旅遊／來去澎湖 聽大海呼喚

外婆和愛孫。（圖皆作者提供）

旅行，就是去和一個陌生的地方談一次戀愛，不論時間長短，氣候如何，那獨特的邂逅都會留下難忘的印象。

四面環海的澎湖像是一位脾氣古怪的冰山美人，偶而露出驚人的美艷，卻在瞬間消逝得無影無蹤。大自然在此展開鬼斧神功，不遺餘力地揮灑在各種地形中。澎湖以天仙菊為名，風裡來、雨裡去，島上遍地開花。

外子的大學同學來自澎湖，每回見了面，總是熱誠地邀約。2022年底，我們迫不及待地出發，卻趕上了東北季風。

馬公高中 榕樹展生機

馬公高中的校園中有一株小榕樹，樹幹被風吹得彎成90度了，依然努力地站崗，它是那樣謙卑而執著，盡管不能挺立，卻像鐘樓怪人卡西莫多一般，展現了一種執著的生命力，令人由衷生敬。

沿著樓廊走向校史室，在轉角看見「禮義廉恥」的匾額，興奮地要求老師們一起合照，一個已經逐漸淡出本島的國寶竟然相遇於離島，可見，在千萬尺之下，陸地是相通的，文化價值也是。

校史室顧名思義是介紹學校的創建、演進，我們卻看見一張張畢業證書和紀念冊，莘莘學子成了學校的一部份，而學校也被牢牢地刻在心版上。畢業生把證書交還給校史室，是一種回饋、也是感恩，翻著紀念冊，看見許多政商名人，也看到天才洋溢的歌星，學校因此源遠流長。走出校門時，我很認真地拍攝下那一株榕樹。多年後，他將會長鬚飄飄，枝葉蔓蔓，東北風不斷，吹彎了樹幹，卻吹不斷那堅毅的樹根。

眷村風情 外婆澎湖灣

眷村日常都圍著「反攻大陸」、「毋忘在莒」運行，澎湖的篤行十村更是。小店的石椅上漆著國旗，電線杆上寫著標語，村口的榕樹被東北季風颳得斜倚在郵筒上，紅色郵筒的裝限時， 另一座綠郵筒則是平信，郵件得等船期，小島上信件的收發是由風浪來控制。

風浪過後，村民們在岩石上敲打海螺， 偶爾，老船長乘風破浪而來，老遠就吆喝著「 喂， 小管和魚蝦回流囉！」村民們匆匆湊上前去，等著船家靠岸，紮實地裝滿竹簍，柱著柺杖的外婆和小男孩隨著夕陽緩緩地在沙灘上留下了兩對半的腳印。

篤行十村。（圖皆作者提供）

祖孫倆坐在那矮牆上，海濤不斷，浪花此起彼落， 狂風吹散了髮絲，卻始終吹不散那慈祥的凝視。不遠處，男孩專心低頭塗鴉，時間定格在眷村的這一角，一件栩栩如生的祖孫雕像上。

外婆的澎湖灣。（圖皆作者提供）

潘安邦把童年譜成了「外婆的澎湖灣」 ，將那份濃郁的祖孫情舖下了一張大網，用輕快的音符攬住了人心。

「澎湖灣 澎湖灣 外婆的澎湖灣

有我許多的童年幻想

陽光 沙灘 海浪 仙人掌

還有一位老船長」

除了潘安邦外，眷村裡還有一位天才洋溢的張雨生，這位英年早逝的歌手永遠定格在他年輕的音樂夢中，那高亢的歌聲在巷陌中流轉，歲月也就放慢了腳步，大榕樹悄悄地把鬍鬚覆蓋著石板路，輕輕撫慰著千瘡百孔。

漁翁島 嘗炸蝦憶往事

冒著東北季風去找尋仙人掌冰，不料店家午睡去了，波濤洶湧的外海不斷地衝擊，玄武岩像一排勇士 ，捍衛著風沙中的小島，呼嘯而過的風聲似乎在向外鄉人示威。看來，午休是件大事，我們只好登上跨海大橋前往漁翁島碰運氣。

風雨中訪燈塔。（圖皆作者提供）

多年前的一個午後，呂老闆瞇著眼，瞧著遠方，這是他午休時刻，狂風吹走了「暫停營業」的告示。 「反正不會有客人，不如早點兒收攤」，他自顧自地取了酒瓶和小菜，一轉身，門口竟然出現一群人。

「 可以炒些小菜嗎？ 」為首的那位笑瞇瞇地問。

「 附近幾家店都休息了，我們要求不多，填飽了就走。」

呂老闆打量來客，簡樸的外出服搭上小夾克，乍看不是本地人，估計不容易找到歇腳處，不如破例開竈，也算交個朋友。他推薦炸大蝦，客人點了炒麵、海膽、旭蟹、石蚵和石斑魚湯，呂老闆駕輕就熟地擺出一桌的海鮮。

在客人邀請下，加了座位，他也打開了話匣子，「因為父親愛喝酒，所以取名酒瓶。」那客人風趣地接了腔，「因為我父親姓蔣，所以我也跟著姓蔣。」天南地北聊得十分暢快，賓主盡歡後，客人離席。這個偶發事件也就被淡忘了，人來人往，一切如常。有一天，郵差送來了一封信，寄信人竟是總統府，這會兒，連郵差都忍不住好奇地探頭瞧一下究竟。

讀了公文用箋，才恍然大悟，那天笑咪咪地打招呼的竟然是蔣經國先生，除了感謝老闆為他們犧牲了午休，更為那桌菜餚讚不絕口，他將呂酒瓶當作自己的民間好友，最後建議改個同音而雅致的「九屏」。

不論呂酒瓶或呂九屏，他依然勤勤懇懇地守著店，守著那封信的情誼。上回去澎湖時還和呂先生聊了會天，他依舊神采奕奕，愉快地和我們拍了照，爽朗的笑聲中，透露著不卑不亢的氣度，他說：「 好朋友就要交心，我去總統府說的話都是真心實意的，好壞都有。」引起大夥一陣掌聲和喝采。2012年，呂先生仙逝，這會兒，他應是和經國先生在一起把酒話當年了。

傍晚時分，走進飯店，享受著呂先生的傳家手藝，炸大蝦酥脆的表層輕落，彷彿在叨唸著陳年往事 。女老闆熱誠地介紹：「這是我阿公的店。」是的，我們都有個了不起的阿公，一位建了橋，另一位做得一手好菜，所以我們有幸能在東北季風下跨海享受美食。

沒能如願的仙人掌冰化為一種思念，下回去澎湖，還得繼續找，也許藏著另一個雋永的小故事。

二嵌聚落 咾咕石打造

二嵌聚落保留了整個族群的生態，走近一瞧，四處都是建材和工具，繞了幾圈才找到入口，直奔杏仁茶店，先暖了胃才繼續走入村落。

澎湖島原本是在海底的，經過一連串的地質運動，陸升而形成的島嶼，由於四周沒有屏障，海上東北季風和颱風連番上陣，居民用海底珊瑚石和玄武岩結合的咾咕石建牆，一來通氣抗壓，二來就地取材。傳說海龍王把這片土地送給女兒當嫁妝，特地附上了珊瑚石。

二嵌。（圖皆作者提供）

2009年，二崁陳家古厝後代回鄉重建，採用三間三進宅式，刻意地把古蹟和古董收藏成了傳家之寶，因此在這一個方圓幾畝地，不時與悠悠古風邂逅，古厝原建於大正元年（1913），翻新後改成磚瓦，精緻的門庭中鑲嵌著磁磚，咾咕石牆環抱著典雅的建築，像是呵護著愛女的龍王，塑造了二嵌的建築特色。

居民不多，招牌不少，唸著古語古辭，忽然領悟到台語發音的妙處，家家戶戶將那古拙樸實的格言嵌進石壁，大夥兒努力採用 「 正港」 的台語唸出真理格言，趣味盎然。

中央老街 中藥鋪飄香

每個城市都想留下一些古老的痕跡，證明自己的身分，記錄歲月的痕跡和曾經的輝煌。 中央老街承載著300年來的文化，短短一條街依然維持著往昔的風華。

我們穿過布商、黑糖糕、干貝醬、冰心糕，街角的乾益堂飄散著藥膳味，四眼井在一旁助興，不時冒出一些水花，像是宣告它也是藥店的一份子。

中央老街。（圖皆作者提供）

女掌櫃邊聊天邊打開抽屜，熟練的雙手穿梭在沒有標誌的中藥材間，忽然，她喚了句「堂嫂」，笑容就此盪漾開了，薛家的家族史終於由第四代掀起了帷幕，陪我們遊澎湖的兩位薛家兄弟在一旁解說。瞬間，老街像攤開一幅清明上河圖，販夫走卒在商行藥店、布店中穿梭，品著茶，打著算盤珠子，邊抬槓邊砍價。

四眼井。（圖皆作者提供）

放學歸來的孩子踩著石板路，四處找尋玩伴和食物，而他們的母親，從不遠的布行中走出來，優雅的步履拖著長長的身影，瞬間日子就有了重心，故事一代一代地延續了下來。在一陣恍惚中，我們也跌入了童年往事，一條長長的臍帶，永遠繫著天涯遊子。

傳統市場 買海鮮紫菜

傳統市場是每一個城市的心臟，它帶動著血脈，疏通經絡。上回來澎湖，市場上的魚販從頭到腳包得嚴實，印象深刻。在疫情 期間，戴上口罩 圍巾，心中難免自嘲，日子過得很「澎湖」。再度來訪，已經找不到那樣傳統的裝束，幸好攤販上依舊擺著新鮮海產。新興的店面光鮮亮麗，古樸和創新在市場文化中相會，卻各自安好。我在店裡買了蝦米，在攤子上買了紫菜，聽見婦人說：「 多買些，這款紫菜很難拾取啊。」覺得好熟悉，彷彿20年前的小販在原地等著。

澎湖蚵女。（圖皆作者提供）

除了維護傳統，澎湖也努力走向綠化生態，運用天然優勢，向無碳生活邁進。我們在敞亮的精品屋「摩西摩西」欣賞摩西分海，也在小門生態博物館外驚見「吹雪」，這個小島還有著無窮的天地和資源等著輪班上場。

澎湖老街。（圖皆作者提供）

20多年前，第一次去澎湖，飛機才落地 ，一位老船長吆喝著：「趁早上船，快起風了，釣小管去囉！」那個晚上，熠熠繁星照著海面，船長忽而撒網，忽而卸貨，一轉眼，新鮮的小管都溜進了胃裡。那一聲吆喝，注定了這個離島在我心中的位置，她的座標就是距離心跳最近的地方。