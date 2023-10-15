封面故事／瑞典圖書館瘋諾貝爾 直播文學獎典禮

瑞典各地大大小小圖書館每年都會舉辦直播聚會，邀請讀者共同觀看一年一度的諾貝爾文學獎得主揭曉典禮。(中央社)

諾貝爾 文學獎得主揭曉典禮當天，瑞典 各地許多圖書館 每年舉辦典禮直播，邀民眾一同「瘋」諾貝爾文學獎，關心世界文學。

諾貝爾文學獎對世界文壇來說是年度大事，對於瑞典各地大大小小的圖書館來說，更是地方文化同好不可錯過的盛事。

每年瑞典許多大城市或小鄉鎮的圖書館都會舉辦諾貝爾文學獎揭曉典禮的直播活動，活動規模不大，邀請關心文學、喜愛閱讀的民眾聚集在圖書館，一同猜測今年的得主，討論今年的趨勢，共同觀看直播，氣氛熱絡。

當諾貝爾文學獎得主揭曉後，館員會馬上在館藏中找出得獎作家的著作，提供觀賞直播的民眾當場借閱或預約。

瑞典南部的小城市瓦克好(Växjö)市立圖書館今年也舉辦了直播活動，吸引不少民眾參加。

負責今年直播會的圖書館員辛恩(Jonathan Hinn)表示，諾貝爾文學獎是世界最大的文學獎，圖書館作為閱讀的中介者，將作家介紹給讀者是很重要的。尤其這些作家通常都很重要，但大多不大為人所知，他們值得被認識，在社會上多被看見。

辛恩說，得主揭曉後，通常會引起社會大眾高度關注與討論，這些討論包括政治性的、甚至從性別角度出發的，能激發許多想法。他認為，瑞典學院(Swedish Academy)總是能選出優秀的作家與作品。

瑞典學院宣布今年文學獎得主的當下，在瓦克好圖書館觀賞直播的觀眾紛紛叫好，甚至有人拍手、大笑。對瑞典人來說，一位優秀的挪威作家得獎，心情有點複雜，一方面替鄰居感到高興，但也因為沒有把大獎留在家裡而有點失落。瑞典、挪威兩國彼此友好又相互競爭的複雜情誼在今年直播現場展現無遺。

伊克留斯開玩笑地說，挪威人得獎當然值得高興，但他們應該繼續在滑雪競賽中出類拔萃就好，其他領域就留給瑞典人發光發熱。

今年的諾貝爾文學獎得主佛斯，對瑞典讀者來說不算陌生。（美聯社）

今年的諾貝爾文學獎得主佛斯(Jon Fosse)對瑞典讀者來說不算陌生，揭曉的當下，圖書館員果然馬上找到了多本佛斯的著作，供現場翻閱、出借，並在圖書館入口處，替佛斯的書設置一個專屬位置，將他的作品介紹給更多讀者。

（中央社）