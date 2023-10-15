美國現象／南加打造碳中和住宅 誘年輕族群

3D列印住宅內景。（記者啟鉻／攝影）

對很多傳統消費者來說，南加內陸沙漠熱泉市首個3D列印住宅社區，房屋造型顯得別致簡約，充滿現代感。同時，這些符合現代環保觀念的「碳中和」住宅，對環保意識相對較強的年輕族群有很大的吸引力。

據了解，此案住宅設計靈感來自20世紀中期的「Case Study House Program」，該項目於1945年啟動，旨在創建效率高且外觀吸睛、適合大眾需要的住宅，同時展示新材料和建築技術。儘管該項目最終未能成功，但當年根據其理念建造完成的建築作品，至今被建築專家欣賞和模仿。

如今的市場上，碳中和住宅是重要賣點之一，對年輕買家來說更是如此。位於棕櫚泉 和新港灘的一家房地產公司總裁兼聯合創始人Karen Weinberg表示，部分消費者專門尋找這種類型的房屋購買，以符合其對環保的追求。

同時，一些買家還在尋找加建住房單元(ADU)，它擁有增加土地利用率等諸多優勢。2017年以來，加州 的法律變更，減少對ADU的障礙的同時，還簡化其批准程序。Karen Weinberg表示，多代同堂的生活愈來愈普遍，人們希望年邁的父母可以住在離家不遠的地方，ADU可以滿足這個需求。而專業人士愈來愈多時間在家工作，ADU可用作辦公室，也使得對ADU需求增加。

另外，在科奇拉谷(Coachella Valley)擁有ADU，還可以創造可觀的租金收入。該地有許多世界知名活動，包括棕櫚泉現代主義周(Palm Springs Modernism Week)、科奇拉谷音樂與藝術節(Coachella Valley Music and Arts Festival)以及各種體育賽事等，都存在租房需求。而沙漠熱泉市的短租屋法規，也比該區域的許多其他城市寬鬆。

人口普查 局(U.S. Census Bureau)統計，沙漠熱泉市被認為是科奇拉谷人口增長最快的城市之一。目前正在積極開展各項建案，以增加市內的住宅。