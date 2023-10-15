我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

美國現象／南加打造碳中和住宅 誘年輕族群

記者啟鉻
3D列印住宅內景。（記者啟鉻／攝影）
3D列印住宅內景。（記者啟鉻／攝影）

對很多傳統消費者來說，南加內陸沙漠熱泉市首個3D列印住宅社區，房屋造型顯得別致簡約，充滿現代感。同時，這些符合現代環保觀念的「碳中和」住宅，對環保意識相對較強的年輕族群有很大的吸引力。

據了解，此案住宅設計靈感來自20世紀中期的「Case Study House Program」，該項目於1945年啟動，旨在創建效率高且外觀吸睛、適合大眾需要的住宅，同時展示新材料和建築技術。儘管該項目最終未能成功，但當年根據其理念建造完成的建築作品，至今被建築專家欣賞和模仿。

如今的市場上，碳中和住宅是重要賣點之一，對年輕買家來說更是如此。位於棕櫚泉和新港灘的一家房地產公司總裁兼聯合創始人Karen Weinberg表示，部分消費者專門尋找這種類型的房屋購買，以符合其對環保的追求。

同時，一些買家還在尋找加建住房單元(ADU)，它擁有增加土地利用率等諸多優勢。2017年以來，加州的法律變更，減少對ADU的障礙的同時，還簡化其批准程序。Karen Weinberg表示，多代同堂的生活愈來愈普遍，人們希望年邁的父母可以住在離家不遠的地方，ADU可以滿足這個需求。而專業人士愈來愈多時間在家工作，ADU可用作辦公室，也使得對ADU需求增加。

另外，在科奇拉谷(Coachella Valley)擁有ADU，還可以創造可觀的租金收入。該地有許多世界知名活動，包括棕櫚泉現代主義周(Palm Springs Modernism Week)、科奇拉谷音樂與藝術節(Coachella Valley Music and Arts Festival)以及各種體育賽事等，都存在租房需求。而沙漠熱泉市的短租屋法規，也比該區域的許多其他城市寬鬆。

人口普查局(U.S. Census Bureau)統計，沙漠熱泉市被認為是科奇拉谷人口增長最快的城市之一。目前正在積極開展各項建案，以增加市內的住宅。

棕櫚泉 人口普查 加州

上一則

美國現象／小知識：什麼是零淨能源住宅

下一則

美國現象／沙漠熱泉市 豐富溫泉、文化多元

延伸閱讀

聖他克拉拉縣 目標2030年碳中和

聖他克拉拉縣 目標2030年碳中和
3D列印住宅專題／碳中和環保趨勢 吸引年輕族

3D列印住宅專題／碳中和環保趨勢 吸引年輕族
3D列印住宅專題／天氣與位置不佳 華人興趣缺缺

3D列印住宅專題／天氣與位置不佳 華人興趣缺缺
3D列印住宅專題／零淨能源使用環保建材 省水省電少浪費

3D列印住宅專題／零淨能源使用環保建材 省水省電少浪費

熱門新聞

退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
北美卡車運輸協會創會會長關逾（中）表示，華人卡車運輸業現狀主要受經濟影響。（關逾提供）

美國現象／高薪不再 華人卡車司機轉行

2023-10-08 02:24
「羅斯IRA」是稅後的退休儲蓄帳戶。(Getty Images)

封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅

2023-10-08 02:29
在美國，恐怕得先有錢才有資格快樂地變老。（路透）

封面故事／長照花錢 錢從哪裡來

2023-10-08 10:41
一對母女在家中院子裡照顧植物。如果家屬有長壽基因及阿茲海默症家族史，尤其要及早考慮長照規畫。（Getty Images）

封面故事／長照稅 長照險 Q&A

2023-10-08 14:55
北美卡車運輸協會創會會長關逾。（記者啟鉻／攝影）

美國現象／華人司機 常遇歧視困擾

2023-10-08 13:32

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園