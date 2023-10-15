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美國現象／沙漠熱泉市 豐富溫泉、文化多元

記者啟鉻
沙漠熱泉市市政廳。（記者啟鉻／攝影）
沙漠熱泉市市政廳。（記者啟鉻／攝影）

以溫泉聞名的河濱縣沙漠熱泉市(Desert Hot Springs )市區南部，一個3D列印住宅社區正加緊建設中，預計2023年底全面完成。

沙漠熱泉市(Desert Hot Springs)雖然處於南加內陸沙漠地帶，但卻是一個充滿活力和多元文化的城市，建市至今已有60年歷史。1941年這裡只有20名居民，到現在市區有居民超過3萬人，城市發展很快。而其擁有令人嚮往的天然熱溫泉和多樣化的人口結構，也讓其未來充滿無限可能。

過去，沙漠熱泉市就因為擁有豐富的溫泉資源，成為頗受歡迎的旅遊勝地。當時，城市內擁有超過80家溫泉酒店，吸引世界各地遊客前來享受放鬆和泡湯。這裡的旅館大多為中世紀現代建築風格，成為尋求獨特酒店溫泉體驗遊客的理想選擇。

沙漠熱泉地區歷史由來已久，但它在20世紀經歷快速變化，城市多元化的居民構成令人印象深刻，墨西哥和中美洲移民在人口中的占比較大，同時還有韓裔美國人、猶太人、非裔和美洲原住民。此外，城市人口中有相當大比率是LGBTQ+族群，凸顯人口結構包容和多元性質。

沙漠熱泉市除以豐富的溫泉資源聞名外，還處在再生能源領域的領先地位。風力發電和太陽能發電在該地區蓬勃發展，為城市的可持續發展提供重要支持。這裡雖處沙漠地帶，但擁有溫泉資源，成為遊客們喜愛的旅遊勝地。

沙漠熱泉市附近大片風力發電機組，成為當地一大景觀。（記者啟鉻／攝影）
沙漠熱泉市附近大片風力發電機組，成為當地一大景觀。（記者啟鉻／攝影）

韓裔 原住民 墨西哥

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