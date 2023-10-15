美國現象／南加打造3D列印社區 減99%建築垃圾

世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

在南加州 的內陸地區，一座沙漠城市正成為現代科技打造環保住宅的先行者，以溫泉聞名的河濱郡「沙漠熱泉市」(Desert Hot Springs)市區南部，一個3D列印 住宅社區正加緊建設中，預計2023年底全面完成。

從洛杉磯地區出發，沿著60號或10號公路一直向東行駛，經過近一個小時，就可看見一大片風力發電機組，這是內陸一個著名景區，沙漠熱泉市就坐落在此區的北部。

這座城市以擁有眾多溫泉而聞名，吸引不少度假觀光 客。市區南部一個在建的嶄新社區，有20套現代主義風格的3D列印住宅正在加緊趕工。這是一個占地22畝的山頂社區，與周圍沙漠山地景觀相融，位於棕櫚泉(Palm Springs)北部約10哩。

院落有泳池、按摩浴池

開發商Palari Group代表介紹，這些住宅是世界上首批3D列印「零淨能源住宅」(ZNE Homes)。目前該社區大部分住宅還在建造中，每棟售價超過97萬元。3D列印(3D printing)，指的是靠任何打印三維度物體且不斷添加的過程，並在計算機控制下堆疊原材料至產品出現。

從展示屋可以看到，住宅主體擁有兩間臥室和兩間浴室，每套住宅還包括一個連接的附屬住宅(ADU)。附屬住宅包括兩間臥室和一間浴室。總住宅面積約為1866平方呎。院落內包括室外游泳池、按摩浴池、私家花園、太陽能電池板，以及附有電動車充電器的停車空間。其他設施還有涼亭、取暖火坑(fire pits)和戶外淋浴等設施。

住宅建在大約面積9500平方呎土地上，內外觀與傳統房屋相比，顯得非常簡約。有寬大敞亮的廚房，生活空間與臥室由核心區域分隔開。以白色和棕色為主色調，搭配的落地黑色鋼窗、白色釉面磁磚、石英台面、不銹鋼製品和白橡木櫥櫃，地板則採用乙烯基塑料地板。

3D列印住宅臥室採光通透。（記者啟鉻／攝影）

建造時間 比傳統少一半

建商代表說，傳統住宅建造可能需要9至12個月，但利用3D列印技術預製面板(結構)可以將時間節省一半，用遠低於傳統建造所需的勞動力完成住宅建造。同時在建造過程中，每套住宅減少99％的建築垃圾。

據介紹，這些住宅80％生產過程是自動化組裝。約一噸重的3D列印面板到達工地已準備好安裝，固定在鋼框架上，並注滿聚氨酯泡沫絕緣材料。材料本身的拉伸和彎曲强度是混凝土的四倍，重量卻輕30％。面板是專有材料Light Stone製成的，這是一種快速固化的聚合物複合體，由60％的可回收材料組成。面板看起來像石頭，可以抵抗水、霉菌、和昆蟲侵蝕，還具有抵抗地震和颶風的能力。

很多人擔心沙漠地帶酷熱溫度及噪聲。每棟住宅的外殼幾乎是密封的，具有比建築法規要求的熱阻力高一倍的能力，而反射熱的窗戶塗層和自動百葉窗有助於應對沙漠的酷熱天氣。建商代表說，這些住宅隔音效果很好，尤其是在沙漠地區，風可能會很大，走進房子裡，幾乎聽不到任何噪音。