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生活／重機2人組 15天穿越66號公路

記者葛歆睿
Steve和Zane穿越66公路途徑亞利桑納州溫斯洛。（Zane提供）
Steve和Zane穿越66公路途徑亞利桑納州溫斯洛。（Zane提供）

今年夏天，北加州「台客重機隊」的兩名隊員，騎著哈雷機車踏上66號公路。他們用了15天時間，途經12個州，往返近5000哩，戰勝酷暑、強風、雷暴等艱險，完成了這場「朝聖之旅」。

59歲的Steve來自台灣宜蘭，42歲的Zane來自中國上海。這兩個原本在生活中沒有任何交集的人，因為加入「台客重機隊」而相識，又因為對哈雷的情有獨鍾而一起冒險。

Steve和Zane早在2019年時，就結伴騎哈雷從北加州聖荷西到南加聖塔蒙尼加，從66號公路終點騎到了亞利桑納州的金曼（Kingman）。兩人當時就約定好要一起完成66號公路，一路往東騎去芝加哥。但2020年新冠肺炎疫情爆發，計畫一拖再拖，轉眼四年過去了。

Steve（左）和Zane（右）在伊利諾伊州威爾明頓的地標雙子座巨人（Gemin...
Steve（左）和Zane（右）在伊利諾伊州威爾明頓的地標雙子座巨人（Gemini Giant）。（Zane提供）

Zane稱自己是因為受到電影「逍遙騎士」（Easy Rider）的影響，所以成為一名「哈雷死忠粉」。而被譽為美國「母親之路」的66號公路，作為20世紀上半葉通往加州的經濟命脈，承載著美國的近代史，騎哈雷穿越66號公路是Zane的一大夢想，終於在來美國的第十個年頭實現，他相信這是「命運、時間的安排到了」。

互補2人 展開朝聖之旅

然而臨出發前，Zane沒有為夢想即將實現而感到興奮，只覺得忐忑無比，甚至膽怯。他坦言：「我很認真地在做每一件準備的事情，打包物品。因為我一直擔心失敗，害怕死在路上。」他說：「Steve大哥給了我很大支持，他和我截然相反，覺得一定能成功。」

Steve（右）和Zane（左）在新墨西哥州聖羅莎的66號公路騎車博物館。（Za...
Steve（右）和Zane（左）在新墨西哥州聖羅莎的66號公路騎車博物館。（Zane提供）

Steve和Zane兩人兩車於7月13日出發，開啟了「朝聖之旅」。每天騎行八個小時，Zane會專門去打卡沿途的哈雷店，並買每家店特有的冰箱貼、別針留作紀念。

一路上雖然好玩、景美，但也是挑戰重重。兩人先是在亞利桑納州經歷了破紀錄的熱浪，白天溫度高達118度，柏油路面融化，手機當機，水袋裡的水被烤得如開水一般滾燙難以下嚥。他們不得不停下來避暑，等到晚上8點半以後、氣溫降到105度以下再上路。

在廣闊的中部，他們遇到了大風，必須要消耗更多體力才能保持平衡。此外還遭遇了雷暴，「腳下的路直通烏雲，左右都是閃電，就近在眼前，」Zane說，「所幸沒有遇到暴雨，不然肯定不能騎了。」

Zane表示，透過這次66號騎行之旅，他體會到大自然力量的強大，是人無法抗衡的。而在途中一家中餐廳免費提供的幸運餅乾籤語中，他宿命般地找到了對這次冒險最好的詮釋：「你的同伴會讓你更清楚地認識你自己。」

Zane說和Steve一起長途騎行，讓他更清楚自己是什麼人，他們兩人的騎車風格不同，但有著相同的目標：出於安全考慮，希望騎行時前後左右沒有車。「Steve的方法是足夠快，把所有車都超了。我的方法是足夠慢也不會有車。」他說，「Steve大哥很包容，他在前面騎，當我們的藍牙耳機超出接收範圍後，他就會慢下來等我。最終到達了目的地，很開心。」

左圖為Steve（左）和Zane（右）2019年在聖塔蒙尼加66號公路終點；右圖...
左圖為Steve（左）和Zane（右）2019年在聖塔蒙尼加66號公路終點；右圖為兩人今年在芝加哥66號公路起點。（Zane提供）

做足準備 一切交給上天

Zane還稱，他身為幼兒教師，透過和Steve騎車更加堅定了他的教育理念。「對孩子來說，沒有一個終點，或者一定的模式，沒有所謂的成功之路，用你自己感覺舒服的方法，去實現你的目標。」

Zane實現了自己的夢想，並把這個故事講給自己的學生聽。他希望用自己的親身案例，讓孩子們明白夢想的意義。「夢想是讓你勇往直前去做，但不是魯莽。就像我在出發前擔心之餘，認真研究、學習、請教。也特別感謝台客重機隊的大神們毫無保留地和我分享他們的經驗。」他說，「為夢想做足準備，剩下的要交給上天，因為你不知道會發生什麼事。」

Zane在66號中66號公路中間點。（Zane提供）
Zane在66號中66號公路中間點。（Zane提供）

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