哈佛教授高爾丁獲諾貝爾經濟學獎 第3位女性得主

哈佛大學教授高爾丁9日獲得今年諾貝爾經濟學獎殊榮，成為諾獎史上第三位女性經濟學獎得主。她在獲獎後接受親友的電話祝賀。(路透)

瑞典 皇家學院9日宣布，2023年諾貝爾經濟學獎由哈佛大學經濟學教授高爾丁(Claudia Goldin)獨得，表彰她在性別薪資差距形成因素方面的研究。她也成為諾貝爾獎 史上第三位獲得經濟學獎的女性。

高爾丁將獨得1100萬瑞典克朗(約100萬美元)獎金。得獎頌詞讚道，其研究為女性數百年來的所得和勞動市場參與，提供首份全面性統計，揭開造成改變的原因，及現存性別差距的主要來源。

諾貝爾經濟學獎委員會主席史文森(Jakob Svensson)表示，了解女性在勞動市場角色對社會來說很重要。感謝高爾丁的開創性研究，讓外界更加了解其根本因素，以及未來可能需求處理的障礙。

生於紐約的高爾丁現年77歲，1990年成為哈佛經濟系首位女性終身教授。她運用逾200年份的數據資料佐證，顯示儘管歷史上男女薪資差距可透過教育 和職業選擇的差異解釋，但現今存在的性別薪資差距，卻主要發生在相同職位的男女間，且會伴隨女性的第一個孩子出生而出現。

瑞典哥德堡大學經濟學教授亞爾馬松說，高爾丁的發現提供全球決策者在採取各項作為解決這種狀況時的基礎，「你無法在不曉得病名和病因的狀況下對症下藥。她提供的這項根本基礎，對全球不同背景的不同國家有不同的政策意涵」，「透過終於了解並正確稱呼此一問題，我們將能鋪墊更好的未來前進道路」。

紐約時報9日報導，在過去性別薪資差距可以用教育和職業來解釋。 但諾貝爾委員會表示，高爾丁的研究表明，現在大部分收入差異出現在從事相同工作的男性和女性之間。 值得注意的是，薪資差別是女性第一個孩子出生後開始。

例如，在對芝加哥大學商學院學生進行的一項為期15 年的研究中，高爾丁和她的同事在一篇論文中發現，女性生下第一個孩子後一兩年，薪資差距開始擴大。諾獎委員會成員、哥德堡大學經濟學教授蘭迪·哈爾馬森指出，「高爾丁的發現具有巨大的社會影響」。

過去大多數諾貝爾經濟學獎頒給男性，之前僅兩位女性學者摘下，分別是2009年得主歐斯壯(Elino Ostrom)，以及2019年得主杜芙洛(Esther Duflo)。

她受訪時表示，由她獲得這項殊榮是對研究勞動力的女性經濟學家一大肯定，但她坦言，持續存在的性別不平等仍是一項問題。

高爾丁9日受訪表示，諾貝爾「是非常重要的獎項，不只對我，對於許多在這領域工作及試著了解為何有這麼多變革的人而言，都是如此」。她也說，兩性在薪資上仍有很大差異。

她表示，美國女性在教育程度上已取得重大進展，「但在很多場域的升遷機會及薪資則尚未如此」。她將此落差大部分歸因於「市場形勢、家庭與家人間的互動」。

對於拜登政府將托育相關計畫與聯邦政府對半導體投資的補助掛勾，以提升托育服務，高爾丁表示肯定，但也直言，這項政策並非萬靈丹，「這當然是朝對的方向的一步，但你知道，這也不過是杯水車薪」。