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探究女性經濟角色先驅 高爾丁將性別經濟學推向主流

編譯高詣軒／綜合報導

哈佛大學經濟學教授高爾丁獲頒2023年諾貝爾經濟學獎。根據國際貨幣基金(IMF)的側寫，她身兼經濟史學家、勞動經濟學家和性別專家，以古鑑今，研究科技變遷、不平等、教育、水汙染和貪汙等對經濟的影響，並以探討女性在美國經濟中的角色知名，發展出對性別不同酬背後成因的細緻理解，是研究女性在經濟中角色的先驅。

目前住在麻州劍橋市的高爾丁1946年5月出生在紐約市布朗士區的猶太家庭，從小就有求知欲，流連於曼哈頓的博物館，先後著迷於考古學、細菌學，進入康乃爾大學後原修讀微生物學，後來鍾情人文和社會科學，尤其專攻歷史和經濟學。1972年她在芝加哥大學完成博士學位，聚焦產業組織和勞動經濟。她的先生凱茲(Lawrence Katz)也是哈佛大學經濟學家。

40多年前，高爾丁開創女性在經濟中的角色研究，啟發未來世代的女性經濟學者，協助將性別經濟學推向主流。2013至2014年她出任美國經濟學會會長，她也是首名在哈佛大學和賓州大學取得經濟學終身教職的女性。

高爾丁常被稱為全球十大具影響力女性經濟學家。截至2017年的28年內，她擔任美國民間機構國家經濟研究局美國經濟發展項目主任。接任該項目主管的普林斯頓大學經濟學者布斯坦表示，高爾丁結合經濟理論和歷史證據，將該項目打造為成果豐碩的研究環境。

哈佛大學 諾貝爾 布朗士

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