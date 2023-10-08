料理功夫／百香果磅蛋糕

百香果磅蛋糕

家中的百香果成熟了，把百香果肉挖出來做甜點和蛋糕，酸甜可口，還有滿滿香氣。此道食譜 因加入杏仁粉和椰粉，有著南洋風味，家種百香果的人，一定要試做看看。

材料：

無鹽奶油210克、糖75克、中筋麵粉135克、杏仁粉45克、椰粉30克、泡打粉3.75克、蛋約5顆(210克)、百香果6個。

作法：

1.烤箱預熱300℉。

2.奶油事先拿出軟化後，用攪拌器先打散，再邊打邊加入糖，用高速打至乳白蓬鬆狀。

3.蛋打散，將蛋液一點一點加入打發的奶油攪打，充分融合後再慢慢加入剩餘蛋液，此步驟重複七、八次，直至倒完蛋液，攪拌均勻。

4.所有粉類一起過篩完，倒入步驟3的蛋糊中，攪拌均勻後加入帶籽的百香果肉4顆，拌勻倒入烤模。

麵糊拌勻倒入烤模。

5.將烤模送入烤箱，烤約45分鐘，以牙籤插入蛋糕，無沾黏麵糊即是烤好了。

6.將2顆百香果的果汁加1湯匙糖，煮至稍黏稠狀，關火後將糖汁倒在蛋糕上，完成。

小叮嚀：

如何保留百香果汁？把果肉挖出，放入果汁機稍打一下，目的是將果肉與籽分離，再用濾網過濾出純果汁，將果汁裝入容器，放進冰箱，要用時再取出。

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