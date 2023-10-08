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料理功夫／酪梨番茄玉米沙拉

許怡靜
酪梨番茄玉米沙拉
酪梨番茄玉米沙拉

清甜的玉米，酸甜的番茄加上滑嫩的酪梨，又有堅果，口感豐富，色彩繽紛，在餐桌上吸睛又令人食指大動。

材料：

酪梨1個、玉米1根、小番茄1把、甜椒1個、紅洋蔥半個、小黃瓜2條、蒜頭3瓣、檸檬1個、香菜少許、堅果少許。

調味料：

橄欖油2湯匙、芥末醬1湯匙、鹽1小匙、黑胡椒少許。

酪梨番茄玉米沙拉
酪梨番茄玉米沙拉

作法：

1.酪梨切小塊，刮下煮熟的玉米粒（袋裝玉米粒亦可），紅洋蔥切絲，小黃瓜和甜椒切片，蒜頭拍碎，香菜切細，加上小番茄。

2.材料混合後再擠上檸檬汁，淋上上述調味料，加上少許堅果，就可上桌了。

小叮嚀：

若能選用小番茄，省事又避免切開出水太多。

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