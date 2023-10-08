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料理功夫／肥而不膩 上海本幫紅燒肉

項月華
上海本幫紅燒肉
上海本幫紅燒肉

道地上海本幫菜具有濃油赤醬的特色，本幫紅燒肉堪稱當之無愧的代表。只要掌握好火侯，加入簡單的調味料，就能烹調出肥而不膩、酥而不爛、色澤棕紅以及味鮮醇香的一方地域美食。

材料：

五花肉600公克、冰糖50克、青蔥2根（切段）、薑4片。

調味料：

生抽3湯匙、老抽1湯匙、料酒2湯匙。

上海本幫紅燒肉
上海本幫紅燒肉

作法：

1.五花肉洗淨後，切成2.5公分見方的塊狀。

2.鍋子加熱後，放入五花肉煸炒，炒至肥肉析出油分，肉微微呈黃即可盛出。

3.將冰糖放入鍋內，用小火炒糖色，待冰糖融化呈琥珀色時，放入五花肉翻炒，續加入生抽、老抽、料酒、蔥段和薑片，再加水蓋過五花肉，開小火燜煮1.5小時。

4.期間要翻動數次五花肉，使其入味均勻。在最後15分鐘轉大火，讓湯汁收汁成濃郁的醬汁，即可熄火裝盤，一款誘人的紅燒肉就可上桌了。

小叮嚀：

如果想要節省時間，也可以採用高壓鍋小火燜煮20分鐘，再放入鍋內開大火收汁即可，不影響口感。

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