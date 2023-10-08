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詐騙ing／帳號被盜得買禮卡消災？3華男洗錢超250萬

記者王若然

加州洛杉磯郡三名華人因詐騙他人購買Target禮品卡被判有罪，他們被控在2019年6月至2020年11月間，洗錢超過250萬元。

根據美國司法部消息，三名被告分別是35歲的艾爾蒙地市(El Monte)居民白布雷德(Blade Bai，音譯)；28歲的哈岡居民胡博文(Bowen Hu，音譯)；29歲的鑽石吧居民史泰然(Tairan Shi，音譯)。近日，在陪審團十天審判後，裁定三人洗錢罪成立，其中白布雷德還被判額外一項謀畫洗錢罪和在保釋期間犯罪。

根據檢方證據，三人與在中國的詐騙集團合謀，由中國的詐騙犯從美國民眾騙取Target禮品卡後，三人再幫忙於美國本地銷贓。具體作法是，位於中國的詐騙集團佯裝政府或執法機關打電話給美國居民，稱他們的身分被盜，或即將被拘捕，通過購買Target禮品卡可以解決該問題。騙子集團還假裝成大公司給民眾發郵件，謊稱他們的銀行帳戶有問題，只能通過購買Target禮品卡來解決。

在此過程中，受害人通常不止購買一張禮品卡，金額累積往往超過500元，他們將購買的禮品卡卡號和密碼告訴騙子。

本案中的三名被告：白布雷德、胡博文和史泰然從中國的詐騙集團收取了超過5000張禮品卡，該集團代號「魔術燈」，他們在騙取禮品卡後，通過中國社交軟件微信轉賣給他人。三名被告通過微信將禮品卡交給「跑腿人」(runners)，這些人利用禮品卡在洛縣和橙縣不同的Target購買電子商品。

檢方估計三名被告在2019年6月至2020年11月間，洗錢超過250萬元。

詐騙集團 Target 微信

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