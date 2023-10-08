旅遊／仙氣三藩 加州夢起始

大橋-雜耍。（圖：作者提供）

人口僅80多萬的三藩市，在世界名城中常給人留下亭亭玉立、與眾不同的印象。也許是漁人碼頭永遠遊客如雲、或是中國城牌樓號稱龍門的緣故吧，三藩市渾身上下散發著仙氣。從灣區 景色到九曲花街，如果說三藩市是加州夢開始的地方，金門大橋 就是這座世界級旅遊名城的一道彩虹。

投資20億美元建成的「灣區公交樞紐工程」開業後，其Salesforce屋頂公園已成為三藩市景點新寵。我從灣區Emeryville乘坐雙層J巴士，20分鐘就駛入客運中心，電梯上到頂層4樓，出來就是鬱鬱蔥蔥的屋頂公園。從中國翠竹到多肉植物，從加州紅杉到來自南非、南美、沙漠地區和美國本土的奇花異草爭奇鬥豔，傲視周圍的摩天大廈。屋頂花園還有散步道、噴泉流水和劇場、咖啡廳，的確是市中心鬧中取靜，休閒賞花和俯瞰市容的絕佳之地。

屋頂公園。（圖：作者提供）

從Salesforce客運中心出來，步行十幾分鐘就到了遊客雲集的1號老碼頭。從這裡乘坐有軌電車或F巴士，看著岸邊一座座老碼頭，很快就到了漁人碼頭，這裡也叫39號碼頭。

我原想先坐遊輪去看著名的惡魔島監獄，所以先在33號碼頭下車。沒想到，船票早就賣完了。去惡魔島監獄遊輪船票成人50美元，卻一票難求，足見三藩市遊客之多，各碼頭遊輪生意之好。

從33號碼頭步行不遠就到了漁人碼頭景區。岸邊的灣區水族館（Aquarium of the Bay）壁畫色彩斑斕，前面是一排海豹塑像，每一隻身上圖案都不一樣，吸引遊客拍照留影。

漁人碼頭歷史悠久，在碼頭標誌下彈琴說唱的藝人，也許傳唱的就是老碼頭的興衰故事。從39號碼頭往前不遠，一座有紅色BOUDIN字樣的二層樓房不可錯過，擁有170多年歷史的海鮮麵包房。遊漁人碼頭，除了品嘗灣區珍寶蟹外，很多人都會排隊買BOUDIN海鮮麵包。BOUDIN家族獨創的海鮮造型酸麵包，特別是裡面盛滿的奶白色蛤蜊海鮮湯，品嘗一次，終身難忘。

39號碼頭商街。（圖：作者提供）

很多三藩市旅遊畫冊上都有漁人碼頭標誌，是矗立在街角的一支巨型輪盤船舵，中間是隻紅色大蟹，周圍是Fisherman’s Wharf of San Francisco（三藩市漁人碼頭）英文。遊客一定要在標誌下留影，證明這輩子到過三藩市漁人碼頭了。

漁人碼頭往前面的45號碼頭，是二戰歷史展示區。這裡遊人遠不如39號碼頭多，但展出的二戰期間擊沉、擊傷多艘日軍戰艦的潘帕尼多號美軍潛艇和魚雷等，是了解二戰歷史和太平洋戰爭的重要景點。

45號碼頭對面高坡上的格拉德利廣場（Ghirardelli Square）名氣不小。這裡除了有著名海景海鮮餐館外，咖啡廳、名牌巧克力和旅遊紀念品商店也不少。對面的沙灘浴場，就是新年前後的數九寒天照樣有人在冬泳。從這裡也可以登上有軌電車去中國城或市中心Powell大街。

漁人碼頭小吃。（圖：作者提供）

世界上最著名的大橋是哪一座？答案只有一個：金門大橋！大凡知道三藩市的，沒有不知道金門大橋的。可說是金門大橋這張金色名片，鑄成了三藩市世界級旅遊名城地位。不論是藍天白雲下還是水霧朦朧時，國際橘色的金門大橋都讓三藩市灣區美輪美奐。這座1937年建成通車的金門大橋，早已不是當今世界最長懸索大橋了，但其身大跨度連接三藩市與太平洋金門海峽的創新設計，讓金門大橋至今穩坐全世界最著名懸索大橋美譽。

從橋頭的遊客中心不但可以零距離拍攝大橋雄姿和橋下遊輪遊艇，還可以從大橋下面走過，拍攝大橋的另一面。而且，順著步行路前行還可以登上二戰時期修建的鋼筋水泥要塞堡壘，再往前行不到一英里，就是著名的貝克海灘（Baker Beach）了。以貝克海灘的海浪和浪花做背景，拍到的金門大橋更是美不勝收。

從金門大橋乘坐去Daly City方向的28路公車，還可以在Futon站下車看金門公園（Golden Gate Park），笛洋美術館、加州科學博物館 、日本茶園和植物園等都在金門公園，室外雕塑很多。

龍門牌樓。（圖：作者提供）

美國東西岸的三藩市、紐約、華盛頓和費城等，都在市中心建有中國城（Chinatown），其中三藩市中國城名氣最大。三藩市中國城牌樓正中央「天下為公」四個金色大字為孫中山先生手書，下面左側門匾上書「信義和平」、右側門匾上書「忠孝仁愛」，很有老一代華人移民帶到美國的傳統美德信條，與華盛頓和費城等大都市中國城牌樓風格很不一樣。龍門下面的一對石獅，不但將中華文化的吉祥如意特徵傳播到了美國，更是把中華建築藝術設計的美感和哲學帶到了北美大陸。

在我看來，最與三藩市中國城「龍門」牌樓相近的就是台北故宮博物院門前的「天下為公」牌樓了。隨著新移民和地鐵站開到中國城的變遷，現在三藩市中國城不僅依然有一流的廣東早茶和粵菜餐館，從川菜到湘菜飯館也開了很多。這次重遊三藩市，兒子就帶我們品嘗了中國城裡的重慶小麵、南京小館和拉麵等，與時俱進。

九曲花街。（圖：作者提供）

其實，以大坡度、Z字形馬路聞名的九曲花街距離中國城也不很遠。很多自駕遊客都喜歡親自在這最難開車的九曲花街手心冒汗「過把癮」，但我覺得還是到九曲花街看看熱鬧、看看別人拐彎Z字形、S形開車下去並拍照更穩妥。5月的九曲花街鮮花怒放、精采紛呈，最為好看。遊過花街，從這裡可以登上叮叮噹噹的有軌電車駛過三藩市街區、路過聯合廣場，到達市中心Powell街。

此外，以中國文物為主的三藩市亞洲藝術博物館絕對打卡。新年伊始，美國郵政局的「永恆」系列兔年生肖特別郵票，就是在三藩市亞洲藝術博物館迎新春儀式上開始公開發行，足見該博物館的中國文化地位。

三藩市亞洲藝術博物館的鎮館之寶是一尊西元338年的中國青銅佛像。與三藩市市政廳毗鄰的亞洲藝術博物館建築宏偉，門前兩側是獅子舞繡球鑄銅雕塑，正中央擺設的太湖石更凸顯中華歷史文化特色。