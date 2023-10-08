封面故事／長照稅 長照險 Q&A

一對母女在家中院子裡照顧植物。如果家屬有長壽基因及阿茲海默症家族史，尤其要及早考慮長照規畫。（Getty Images）

美國的醫療健康保險十分複雜，即使定居美國多年的人，仍然有許多迷思。我所居住的華盛頓州，在2023年7月率先實施「長期照護稅」，是美國第一個課長照 稅的州。

美國人常因為長期照護費用過高，而破產或售屋。美國最近最熱門的長照議題分析如下：

Q1：什麼是長照稅？

●華盛頓州在2023年7月開始實行長照稅，從薪資中扣除0.58%做為長照稅，如果年薪是10萬美元，每年要付580美元的長照稅。長照稅是以薪資為計算標準，所以若有其他收入如股利、房租及利息等是不列為計算基礎。

●但有些情況可以免除長照稅。例如個人在2021年11月1日以前，已有買私人的長照險，同時在2021年10月至2022年12月底前向州政府提出豁免，就可以不必扣長照稅，軍人及某些自營工作者也有一些豁免的條件。

●這個美國先驅長照稅規畫是每日給付100美元，每年給付3萬6500美元；但如果未來搬到其他州，就無法享有這項保障。目前已有加州、紐約等十多州想效法華盛頓州推動類似法令，未來不排除各州有互惠的保障，所以靜待未來的發展。

Q2：那些人需要長照險？

●根據統計，目前55歲的夫妻，將會有一人活到93歲，而且不是年老才會需要照護，車禍、中風等都有可能會發生需要他人協助進食及沐浴等生活協助。依美國的標準，下列六個項目中，如有兩項無法自理，持續90天，就屬於需要照護，有些需要長期，但有時可能只要短期。

●洗澡：無法自行沐浴清潔自己，比如無法刮鬍、梳頭、刷牙

●更衣：無法自行穿衣，比如使用拉鏈及鈕扣

●用餐：無法自己備餐及自己進食

●移位：無法自己開車及步行外出，沒有方向感，或無法自行從床移位到上下輪椅

●如廁：無法自己上下馬桶

●失禁：大小便失禁

Q3：政府Medicare、Medicaid會給付長照嗎？

65歲以上要加入的聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)，但這個保險的長期照護只付前20天，且只限機構式照護，第21-100天後，必須自費，每天220美元；過了100天後，則需要全額自費。

聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)是低收入的保險，資產必須是只有自住房一棟、自用車一輛及銀行帳戶含退休金及股票帳戶約2000美元，才能享有此項保障。

為了避免有些人脫產享受這項福利，目前政府會鎖定追查前五年的財產轉移。如果被查到，還會被罰錢，同時當事人過世後，政府還會追討遺產返回；根據統計，美國近八成的人破產，不是經營生意失敗，而是因為醫療及長照造成。

Q4：什麼年齡買長照險最合適？

買長照險是保護退休資產及收入，一般認為40-60歲買最適合。因為太年輕保費 累積過多，可以用其他方式來累積資產，而年齡太大，保費則過高，且有可能因複雜的健康因素而被拒保，多數保險公司不承作70歲以上的客戶。

Q5：那些人特別需要長照險？

如果家屬有長壽基因及阿茲海默症家族史（目前有些基因檢測可以得知），尤其要及早考慮長照規畫。目前美國長照險給付有分「實支實付」及「定額給付」。個人比較推薦定額給付，給付金額不用課稅，如果沒有用到，可以做為家中支出；若是實支實付型，必須蒐集所有的支出收據，向保險公司請領費用。

Q6：如果長照險後來沒有用上，可以退費嗎？

美國的長照險目前有夫妻共同承保，且保費比每人投保低約兩成，如果沒有用到，可以做為壽險。

Q7：那些人可能不需要買長照險？

高資產客戶。因為他們的固定資產及流動資產充足，據統計平均長期照護需要時間約4.6年，以每月1萬元計算，以目前的情況，約每人需準備55萬美元，若考量通膨，將來費用將更高。