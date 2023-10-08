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養生／長輩飲食須量化 別靠感覺

江婉儀
年長者除了營養補充足夠，還要有適度活動。醫師建議，練太極拳、氣功等，可以增加健康。(本報資料照片)
年長者除了營養補充足夠，還要有適度活動。醫師建議，練太極拳、氣功等，可以增加健康。(本報資料照片)

多數老人體型偏瘦，如何讓他們增加或維持食量，除了掌握營養需求的大原則，如何讓老人願意吃、吃足量，也需要費心安排三餐。醫師表示，營養不均衡會導致長者的活力、力氣跟免疫力降低，不但要吃得均衡，更要在口味上做出變化，讓長輩願意、喜歡吃。

台灣輔大醫院營養部主任郭常勝舉例，如果是獨居長者，或是僅兩老在家，沒有其他同住家人，往往覺得備餐麻煩，不講究吃的內容，認為有吃就好，容易造成營養攝取不足，尤其是蛋白質

蛋白質是組成肌肉的最主要來源，郭常勝說，每個長輩的需求不同，要由營養師評估，考量有無飲食上的禁忌，設定所需的營養比例。曾有長輩反映「我吃很多，怎麼會不夠？」飲食是否足量，不能依照長輩主觀意識認定，要客觀量測才準確。

除了吃的量要足夠，更重要是長輩的口味喜好。郭常勝指出，菜單設計要符合每位長輩的標準與喜好，才會吃得多。食物的選擇跟適口性、質地等也很重要，牙口不好的長輩，在選擇、準備食材上要講究型態，才能提升食欲。而且味蕾會隨著年紀退化，尤其是鹹味，因此許多長輩喜歡吃重鹹，才覺得有味道，但有高血壓的長輩不適合口味重的菜品，菜色變化可以靠調味品添加做變化。

郭常勝表示，增加食欲也跟長者的身高、體重、活動量有關，如果食欲不好，影響用餐狀況、營養攝取不足，短時間內可用保健食品或特殊營養品補充。除了營養補充足夠，還要有適度活動，不要讓長輩每天躺著、坐著，肌肉流失會讓活動力和體力更差，造成惡性循環。

有些長輩因為手術或生病導致變瘦，隨後可能因吸收不良或是食欲不佳，想長肉也難。郭常勝表示，如果是因生病接受治療，導致體重下降、營養不良，需要有計畫設計菜單，讓長輩攝取足夠熱量，也要注意缺什麼營養，抽血可檢測確認哪些營養不足，例如缺鐵或是維生素B3等造成貧血，在菜單設計上就要重視富含相關營養的食材。

常見長輩因鈣質缺乏導致骨質疏鬆，郭常勝說，骨質疏鬆是很重要的議題，骨折臥床，又加劇肌肉流失。他建議，除了將含鈣的食材入菜，也要搭配攝取維生素D，增強鈣質吸收。七、八成的老人缺維生素D，尤其是女性。

掌握營養補充的大原則後，更重要的是要讓長者吃得下，「東西要好吃，長輩才有進食意願。」可嘗試用藥膳、香料等烹調改變味道，引起食欲。郭常勝以慢性病患為例，患有高血壓、腎臟病、心臟病的長輩，除了藥物治療，飲食控制也很重要，尤其鹽分要妥善控制，但一時要長輩改變重鹹口味有難度，建議可用蔥、薑、蒜等調味品增加味道，並引導長輩改變觀念，接受健康的飲食。

郭常勝說，口味如果一成不變也會吃膩，可讓長輩對食物有更多認識，了解哪一類食物可以互相取代，例如蛋白質食物包含肉、奶類、雞蛋跟豆製品，不一定要餐餐吃肉，可以用食物代換，例如一兩肉是30克，可換成1顆雞蛋60克或是豆腐100克，吃素者也可用豆製品取代。

另外，魚肉比較好消化，可鼓勵長輩多攝取，並依照身體狀況跟需求評估，食物選擇性比較多，不要限制只能吃哪些。郭常勝認為，有慢性疾病、糖尿病的長輩如果想吃點心，不要選含糖點心，可以選擇水果，品嘗自然的甜分。如果長輩有慢性病，需提醒某些食物要適量，但不要用一味禁止的態度，影響長輩的心情與食欲。

長輩不但要吃得均衡，更要在食材與口味上做出變化。蛋白質食物包含魚、肉、奶類、雞蛋...
長輩不但要吃得均衡，更要在食材與口味上做出變化。蛋白質食物包含魚、肉、奶類、雞蛋跟豆製品，不一定要餐餐吃肉。(本報資料照片)
長輩不但要吃得均衡，更要在食材與口味上做出變化。蛋白質食物包含魚、肉、奶類、雞蛋...
長輩不但要吃得均衡，更要在食材與口味上做出變化。蛋白質食物包含魚、肉、奶類、雞蛋跟豆製品，不一定要餐餐吃肉。(本報資料照片)

高血壓 肌肉 蛋白質

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