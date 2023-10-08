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養生／防泌尿道結石 菠菜可配豆腐吃

陳詩婷
豆腐。（本報資料照片）
豆腐。（本報資料照片）

八成以上的腎結石為「草酸鈣結石」，含有草酸及鈣的食物，往往就被視為眼中釘，像是要避開高草酸食物、要低鈣飲食，有菠菜不能配豆腐吃等迷思；研究發現，發生高草酸尿、高尿鈣，及有低檸檬酸尿的人，比較容易發生草酸鈣結石。因此，掌握腎結石飲食五原則，將有助降低草酸鈣結石發生機率。

1.補充足夠水分

「多喝水」是關鍵。研究顯示，每日尿量2000㏄以上，能有效預防結石發生及復發，因為水可以稀釋尿液中的草酸沉澱，避免結石發生，只要小便變成無色時，累積24小時的尿量，通常會超過2000㏄。

2.高草酸食物與鈣質一起吃

飲食中的草酸大部分會從腸道吸收後，再由腎臟排泄，因此當吃了高草酸食物時，譬如菠菜、巧克力、草莓等，建議要與富含鈣質的食物一起吃，讓食物中的草酸與鈣質可以先在腸道結合，再隨糞便排出，才能減少在泌尿道形成結石的機會。因此，菠菜可以與豆腐一起吃、巧克力配牛奶、草莓與優格同吃才是正解。

菠菜。（本報資料照片）
菠菜。（本報資料照片）

3.控制動物性蛋白質攝取

研究發現，腎臟在代謝含氮廢棄物、鈉、糖及咖啡因時，會一併帶走身體的鈣質。換言之，假使經常攝取過量的動物性蛋白質、吃太鹹（每增加2300毫克的鈉離子，會增加40毫克的尿鈣排出）、常吃甜食，飲料、咖啡也喝得多，容易加重尿鈣的排泄，若此時剛好吃了高草酸的食物，就很容易造成泌尿道結石。

4.維生素C攝取不過量

維生素C在體內會代謝成草酸，經常超量攝取，高量的草酸有可能會與尿鈣形成草酸鈣，提高結石的機率。因此，建議一般人每天維生素C攝取量，限制在100毫克即可（一顆芭樂約有100毫克維生素C）。

5.多攝取蔬菜與水果

太酸的尿液容易形成結晶，透過補充蔬果可以鹼化尿液，減低尿路結石發生率；蔬果通常含有較高的檸檬酸，可與草酸共同競爭鈣質，不妨搭配高鈣食物，讓草酸在腸道與鈣結合，隨糞便排出，如此就能減少發生泌尿道結石的機率。（作者為台灣康寧醫院營養師）

必知4類高草酸食物。（資料來源╱陳詩婷）
必知4類高草酸食物。（資料來源╱陳詩婷）

咖啡 蛋白質 蔬菜

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