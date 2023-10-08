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養生／認知訓練趁早 守護記憶力

邱銘章
疫情期間居家或機構的社會隔離，可能加速認知功能、記憶力衰退。（Getty Images）
疫情期間居家或機構的社會隔離，可能加速認知功能、記憶力衰退。（Getty Images）

「記憶力減退」是老化過程中最令人關切的問題，一般人記憶力在60歲後開始退步，但某些層面的記憶早在30幾歲就開始衰退，記憶並不是一個單純的功能，記憶力的好壞跟其他的認知功能密切相關。

記憶分類 至少5種

認知心理學認為，記憶至少分為事件、工作、知覺、動作及語意等5種，在老化過程的速度並不一致。事件記憶（最近日常生活的活動）和工作記憶（心智操作活動過程的暫存記憶），隨著老化而有顯著的衰退；知覺記憶（熟悉的氣味、喜歡的音樂曲調）、動作記憶（騎自行車、彈鋼琴、打太極拳）及語意記憶（天文、地理、經濟、歷史等各種常識），比較不易退步。

社交剝奪 損害記憶

記憶和注意力、執行功能、問題解決能力也密切相關。一般性認知能力比較好的人，學習效率較高，記憶功能會比較好。例如注意力容易集中、快速理解或掌握一件事的意涵的人，有助於對這件事相關記憶的形成；工作記憶好的人，在進行分析判斷或解決問題時比較有效率。

不管是正常老化或是病理性的變化，老年人記憶衰退病徵的表現和生物因素、環境因素息息相關。人體受到嚴重感染、發燒、手術、麻醉、化療、中樞神經鎮定藥物（安眠藥）、抗乙醯膽鹼抑制藥物（抑制腸蠕動、抗過敏、止暈、某些肌肉鬆弛劑等藥），都會導致記憶暫時或永久的下降。

疫情期間居家或機構的社會隔離，類似這種社交互動的剝奪，可能加速認知功能、記憶力衰退。事件記憶的衰退是最常見的早期病徵，且伴隨訊息處理速度及執行功能的下降。反之，因為長時間密集從事認知活動、身體運動與社交互動所積累的「認知儲備」，對於這些不利的影響比較具有免疫力，即使短暫出現問題，也較容易康復。

認知復健 呼聲高漲

目前醫學上對於治療失智症或記憶力衰退藥物的進展相當有限，因此近年認知復健的呼聲高漲，很多認知促進方法跟理論紛紛興起。很多研究結果顯示，認知訓練和認知技巧的實踐，可以改善記憶作業，但訓練成果是否可以類化到生活層面還缺乏實證。

現今預防記憶退化最成功的途徑，還是代謝症候群、血管危險因子的控制，預防頭部外傷、降低嚴重感染、避免不必要的多重用藥（多重副作用），更要及早經營增強「認知儲備」所謂「三動」（心智活動、身體運動、社交互動）的生活型態，以及優化一個情境脈絡充分支持記憶提取的友善環境。

（作者為台大醫院神經部主任）

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