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美國現象／薪情不錯 貨運調度吃香

記者啟鉻
資深卡車貨運調度張建功說，作為卡車調度要能從網路平台蒐集貨運資源並分配貨運。（記者啟鉻／攝影）
資深卡車貨運調度張建功說，作為卡車調度要能從網路平台蒐集貨運資源並分配貨運。（記者啟鉻／攝影）

新冠疫情大流行開始後，華人新移民追捧成為卡車貨運司機，但另一個行業內相關的工作，也是物流關鍵環節的「貨運調度員」也曾是高薪一族，最好時月薪輕鬆過萬元。

儘管後來風向轉變行情大跌，但貨運調度員已讓不少華人認識，成為未來工作選項之一。從事多年卡車調度服務與培訓的張建功表示，華人物流從業者應突破對卡車調度認識局限，要能依此職業為入門，進而拓寬對整個物流行業各個環節的認知邊界。

所謂貨運卡車調度是指對卡車運輸任務擬定計畫和管理，有效地安排貨物運輸和交付。通常由貨運公司、物流公司或配送中心的調度員或調度團隊負責，確保貨物按時送達目的地，同時優化運輸效率和降低成本。

張建功目前在聖谷東區開設一家培訓機構，他說，作為卡車調度要能夠從網路平台蒐集貨運資源並分配貨運。雖然英語要求高於普通華人卡車司機，但並非高不可攀，只是要掌握專業詞彙，通過培訓後才可上崗。現在貨運量比較疫情中高峰時減少超過一半，也為貨運調度在尋找貨源上造成很大困擾和競爭壓力。

據了解，作為一名合格卡車調度，具體職責包括：訂單接收和處理、車輛調配、路線規畫、時間安排、貨物裝載與卸載、運輸成本控制、追蹤與監控、應急管理、客戶服務以及使用調度軟體和技術，優化運輸計畫、自動化調度過程，提高工作效率和準確性。

他通過多年積累的卡車調度服務與培訓經驗，認為不能從淺層次上認識卡車調度職業。他解釋說，通過這個職業進入物流行業，可深入了解卡車司機、卡車銷售、物流港、集裝箱、船運公司、無船承運人、海關報關、商業保險、倉儲運營管理、海外倉以及各個網路銷售平台，還有人工智能與調度結合等方面知識。在物流這個行業，資訊與技術變化很快，永遠是要超前的。要知道這個行業不會一帆風順，需要不斷打破瓶頸才能發展。

華人 疫情 人工智能

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