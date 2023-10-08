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美國現象／高薪不再 華人卡車司機轉行

記者啟鉻
北美卡車運輸協會創會會長關逾（中）表示，華人卡車運輸業現狀主要受經濟影響。（關逾提供）
北美卡車運輸協會創會會長關逾（中）表示，華人卡車運輸業現狀主要受經濟影響。（關逾提供）

兩年前，南加開貨運卡車跑長途，月薪萬元令人羨慕，華人一窩蜂搶進，但2022年下半年開始貨源減少，卡車貨運收入驟減，有卡車公司業者欠薪跑路，有卡車司機回歸餐館、按摩、裝修本行，有人將卡車忍痛賣掉，高薪行業瞬間夢醒時分。

疫情期間，由於全美各地對進口生活用品需求暴增，物流運輸業異常紅火，各公司都在招聘司機。因收入高，月薪輕鬆過萬元，不少華人轉行參加駕校培訓，考取卡車司機駕照。有人甚至在網上大曬自己月薪超萬元。但進入2023年行情大變。如今很多華人卡車司機嘆息，認為在華人圈做貨車司機競爭太激烈，收入大打折扣，未來前途未卜。

疫後回歸正常 需求大減

北美卡車運輸協會創會會長關逾證實，貨物運量大減，原先司機經常出車，現在隔幾天才能出車。

物流業者兼卡車司機王志剛表示，他從事卡車司機20多年，於2022年下半年就將卡車賣掉，物流公司生意也放棄了。後來華人卡車運輸業急劇降溫，卡車司機過剩，有人誇讚他有遠見，但他認為，自己是運氣好提前出場。因為做卡車運輸多年，覺得很累，就想處理掉。王志剛表示，疫情刺激了物流運輸業紅火起來，也讓卡車司機成了華人熱門職業。但這是非正常現象。現在只是恢復常態而已，且比常態要糟糕一些。

物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

華人卡車司機劉謙於一年半前花費4500元學費，考取駕照開始從事長途運輸，雖然該行業熱度降溫，但他仍在堅守。記者電話採訪他時，他正駕駛貨車趕往芝加哥送貨。他說，當初收入好的時候，去外州送貨一次往返可以拿到1750元，月薪輕鬆過萬元。

無奈環境變化太快，現在很多司機月收入減少近半。有部分華人運輸公司業者經營不下去，自2022年下半年開始欠薪跑路。他曾經在南加內陸安大略一家華人運輸公司做司機，後來老闆跑路，至今還欠他逾萬元工資。而整個公司近百人，平均每人欠薪萬元左右。還有一名年逾六旬華人老司機遭欠薪超過3萬元。

在外跑車 與家人難團聚

劉謙說，他之所以還堅持做卡車司機跑長途運輸，主要是收入仍比其他職業高一些。雖然不少華人司機賺不到錢了開始放棄，但是對於技術好、有責任心、肯吃苦的人來說，做司機還是不錯的。他的孩子上高中，太太全職在家照顧孩子，全家靠他做卡車司機的收入。他也認為，卡車司機很辛苦，一個月能與家人在一起不到一周，其它時間都是在外面跑運輸，家人也很擔心他的安全和健康。

華人貨車司機劉謙從事長途貨運，收入仍比其他職業高。(劉謙提供)
華人貨車司機劉謙從事長途貨運，收入仍比其他職業高。(劉謙提供)

劉謙表示，六年前移民美國，先前在中國做電力系統工作，到美國後，沒想到打拚很艱難。從事卡車司機前，他還做過餐館工作。卡車司機是危險職業，雖然自己沒有發生過大的車禍，但看過其他華人貨車在高速路上發生火災，司機險些喪命。由於耳聞目睹不少卡車車禍，他絕不會讓自己的親友從事這個職業。

疫期投資過多 加劇競爭

關逾表示，從整個華人運輸業來看，一年來貨運量減少約三成，貨運費也降低近50%，導致部分華資運輸公司無法運營。疫情中生意好的時候，公司也紛紛投資，一旦貨源不足必然導致經營成本上升，就會出現欠薪、跑路、變賣貨車。因為華人運輸市場有限，短時間內湧進不少新人，導致互相競爭很激烈。

他指出，卡車司機是高危職業，他從事經營長途貨運20餘年，周邊華人司機因車禍死亡的不下20人，傷者更多。談及未來前景，關逾表示，目前華人卡車運輸業現狀主要受經濟影響，雖然現在降溫，但預計未來仍會好起來。

華人 疫情 駕照

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