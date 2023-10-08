我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

理財百科／想清除債務 先付這4種帳單

周靜芝
如果入不敷出、無法支付所有帳單時，先解決吃飯問題，但不到外面用餐。（美聯社）
如果入不敷出、無法支付所有帳單時，先解決吃飯問題，但不到外面用餐。（美聯社）

暢銷作家、電視理財節目主持人戴夫·拉姆齊(Dave Ramsey)總是一再強調，如果真的想消除某些東西(通常是債務)，那麼就該集中心力去解決它；如果在支付日常帳單上遇到困難，就必須堅定地先付清生活中的必需品，一如他所列舉的「四堵牆」(Four Walls)。

拉姆齊在X雜誌上發表文章指出，要確保能先付清生活預算中最重要的部分，如果入不敷出、無法支付所有帳單時，那麼應該按以下順序，優先把錢花在這「四堵牆」上面：

1.食品

2.水電瓦斯費

3.住房

4.交通

拉姆齊表示，如果不調整消費習慣及養成儲蓄行為、不在金錢上更加自律，將永遠為如何支付帳單而煩惱。

拉姆齊也在一段影片中，坦白告訴那些為支付帳單而煩惱的人。他說，如果能真正冷靜下來、做些調整，然後對自己說「先解決吃飯問題，然後再談其他」。不到外面用餐，先付水電費，而不是有線電視費。還要付房租，在付清食物、水電、住房和交通費用之前，不在其他任何地方花錢。

拉姆齊表示，如果正陷入財務危機，那麼除了餵飽、保護家人和房屋開支外，預算中不該有任何其他開支；現在所有物品的價格都在上漲，意味著要削減任何衝動性消費，並撙節在必需品上的花費。

他指出，在雜貨店摳緊荷包、減少慾望、使用折扣券和改變購物地點，不失為好的開始；減少使用能源，提高能源效率，住在負擔得起的公寓或房子，盡可能節省汽油及交通費用，這些都可省下不少錢。

理財網站Go BankingRates稱，不一定需要學習新的理財知識來激勵自己採取行動，對許多欠債美國民眾來說，拉姆齊提供的解決方案可能正是他們克服財務挫折所需要的；而那些無法應付所有帳單的人來說，拉姆齊所說生活的「四堵牆」也正是他們必須優先關注的。

預算 儲蓄

上一則

每周一書／「飛行線上」 寫12飛官故事

下一則

紙上播客／茂宜島無情野火 華人博物館燒成灰燼

延伸閱讀

學貸恢復手頭緊 「血腥周日」後精打細算過聖誕季

學貸恢復手頭緊 「血腥周日」後精打細算過聖誕季
付不了所有帳單？理財專家建議先付這四種

付不了所有帳單？理財專家建議先付這四種
盜賣哈佛醫學院遺體器官 賓州男認罪 主謀家中搜出40頭骨

盜賣哈佛醫學院遺體器官 賓州男認罪 主謀家中搜出40頭骨
炫富者有錢? 真正富翁有五個簡樸習慣

炫富者有錢? 真正富翁有五個簡樸習慣

熱門新聞

每個家譜旅行的人，會前往他們知之甚少但與祖先相關聯的土地，實踐「追尋祖先的腳步」旅程。（美聯社）

美國現象／家譜旅行 為何成新潮流？

2023-10-01 18:31

理財百科／過早移轉財產 他們悲劇了

2023-10-01 02:16
歷劫歸來的甘迺迪，獲頒海軍暨陸戰隊勳章。(John Fitzgerald Kennedy Library)

封面故事／年少甘迺迪 荒島等救兵 椰殼傳書信

2023-10-01 13:00
1943年，甘迺迪(右)在索羅門群島出任109號魚雷艇艇長，他帥氣地坐在魚雷艇內。（Getty Images）

封面故事／「總統」出任務 甘迺迪艇長 二戰荒島求生記

2023-10-01 12:40
健康喝水保健，時間點很重要。（取材自pexels）

養生／有解渴就好？你喝水的方法可能錯了

2023-10-01 02:07
南非克留格爾國家公園內的長頸鹿。(作者提供)

旅遊／追著野生動物跑 南非4國大獵奇

2023-10-01 02:02

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911