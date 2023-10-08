每周一書／「飛行線上」 寫12飛官故事

飛行線上：十二位空軍飛官的驚險故事

戰鬥機執行攔截的任務中，飛行員面對的是怎樣的狀況？在偵巡過程中，在空機被突如其來的埋伏給擊中。在漆黑的敵境上空，黑蝙蝠組員如何應對敵機的致命攔截？

翱翔藍天的飛行員，任務令人稱慕，但又是令人可望不可及的職業。尤其空軍飛行員，他們不但是一種夢想，更是一種肩負著保家衛國的責任，必須與同袍同生共死的職業。

「飛行線上：十二位空軍飛官的驚險故事」一書的作者王立楨，是著名的旅美空軍戰史研究者，他曾任職於全球最大規模國防廠商洛克希德馬丁公司超過40年，也是資深航太 工程師。他以人為出發點，圍繞著故事主人翁遭遇的寫作方式，王立楨的作品贏得喜愛空軍歷史讀者的支持。

他本身就是一個熟悉飛行、懂得飛行、認識飛行的資深工程師，也是一名擁有飛行執照的作家。他在多次的訪談與整理，親自傾聽當事人的口述故事，經過各方的查證與確認之後，撰寫成「飛行員的故事」系列作品。

本書集合12名不同世代的空軍飛行員的故事：

尾翼中彈——李鉅滔敵區偵巡遇埋伏

夜闖神州——李崇善夜間深入敵區

空中相撞——許家寅、于洪荒攔訓相撞

緊急升空——張甲夜間攔截蘇聯Tu-95

攔訓意外——王迺斌目睹戰友撞山

飛機故障——殷長明長空歷險機腹迫降

狂風暴雨 ——張光熙暗夜搜尋失蹤艦艇

低油危機——黃晞晟釣魚台 海域支援海軍

僚機墜毀——陳卿海指示僚機跳傘

山中歷險——潘斗台山區跳傘

晴空雷擊——李文玉中央山脈遭雷擊

異國揚威——林君儒擊敗美軍捍衛戰士教官

空軍飛行員都會放心跟王立楨述說自己的故事，因為當事人都知道，作者可以將過程鉅細靡遺、毫無遺漏的鋪陳下，把驚險的遭遇完整記錄下來。通過王立楨的筆觸，飛官們的故事可以繼續留存、流傳。這些有的是生死一瞬間的時刻；有的是冷靜判斷的處置讓飛官存活了下來了；有的是運用自己的畢生所學，面對外軍的「攻擊」而先發制人。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)