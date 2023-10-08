我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

每周一書／「飛行線上」 寫12飛官故事

每周一書
飛行線上：十二位空軍飛官的驚險故事
飛行線上：十二位空軍飛官的驚險故事

戰鬥機執行攔截的任務中，飛行員面對的是怎樣的狀況？在偵巡過程中，在空機被突如其來的埋伏給擊中。在漆黑的敵境上空，黑蝙蝠組員如何應對敵機的致命攔截？

翱翔藍天的飛行員，任務令人稱慕，但又是令人可望不可及的職業。尤其空軍飛行員，他們不但是一種夢想，更是一種肩負著保家衛國的責任，必須與同袍同生共死的職業。

「飛行線上：十二位空軍飛官的驚險故事」一書的作者王立楨，是著名的旅美空軍戰史研究者，他曾任職於全球最大規模國防廠商洛克希德馬丁公司超過40年，也是資深航太工程師。他以人為出發點，圍繞著故事主人翁遭遇的寫作方式，王立楨的作品贏得喜愛空軍歷史讀者的支持。

他本身就是一個熟悉飛行、懂得飛行、認識飛行的資深工程師，也是一名擁有飛行執照的作家。他在多次的訪談與整理，親自傾聽當事人的口述故事，經過各方的查證與確認之後，撰寫成「飛行員的故事」系列作品。

本書集合12名不同世代的空軍飛行員的故事：

尾翼中彈——李鉅滔敵區偵巡遇埋伏

夜闖神州——李崇善夜間深入敵區

空中相撞——許家寅、于洪荒攔訓相撞

緊急升空——張甲夜間攔截蘇聯Tu-95

攔訓意外——王迺斌目睹戰友撞山

飛機故障——殷長明長空歷險機腹迫降

狂風暴雨——張光熙暗夜搜尋失蹤艦艇

低油危機——黃晞晟釣魚台海域支援海軍

僚機墜毀——陳卿海指示僚機跳傘

山中歷險——潘斗台山區跳傘

晴空雷擊——李文玉中央山脈遭雷擊

異國揚威——林君儒擊敗美軍捍衛戰士教官

 空軍飛行員都會放心跟王立楨述說自己的故事，因為當事人都知道，作者可以將過程鉅細靡遺、毫無遺漏的鋪陳下，把驚險的遭遇完整記錄下來。通過王立楨的筆觸，飛官們的故事可以繼續留存、流傳。這些有的是生死一瞬間的時刻；有的是冷靜判斷的處置讓飛官存活了下來了；有的是運用自己的畢生所學，面對外軍的「攻擊」而先發制人。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

釣魚台 暴雨 航太

上一則

讀經典／學學劉姥姥的翻身智慧

下一則

理財百科／想清除債務 先付這4種帳單

延伸閱讀

飛行員：我彈射了，可以派輛救護車嗎…F-35墜機求救電話曝光

飛行員：我彈射了，可以派輛救護車嗎…F-35墜機求救電話曝光
「我不確定飛機在哪」美陸戰隊F-35失事 飛官跳傘後報案錄音曝光

「我不確定飛機在哪」美陸戰隊F-35失事 飛官跳傘後報案錄音曝光
法男玩跳傘遭飛機「空中斬首」 飛行員喊冤：是他改路線

法男玩跳傘遭飛機「空中斬首」 飛行員喊冤：是他改路線
內華達州飛行競賽2飛機相撞 2飛行員死亡

內華達州飛行競賽2飛機相撞 2飛行員死亡

熱門新聞

每個家譜旅行的人，會前往他們知之甚少但與祖先相關聯的土地，實踐「追尋祖先的腳步」旅程。（美聯社）

美國現象／家譜旅行 為何成新潮流？

2023-10-01 18:31

理財百科／過早移轉財產 他們悲劇了

2023-10-01 02:16
歷劫歸來的甘迺迪，獲頒海軍暨陸戰隊勳章。(John Fitzgerald Kennedy Library)

封面故事／年少甘迺迪 荒島等救兵 椰殼傳書信

2023-10-01 13:00
1943年，甘迺迪(右)在索羅門群島出任109號魚雷艇艇長，他帥氣地坐在魚雷艇內。（Getty Images）

封面故事／「總統」出任務 甘迺迪艇長 二戰荒島求生記

2023-10-01 12:40
健康喝水保健，時間點很重要。（取材自pexels）

養生／有解渴就好？你喝水的方法可能錯了

2023-10-01 02:07
南非克留格爾國家公園內的長頸鹿。(作者提供)

旅遊／追著野生動物跑 南非4國大獵奇

2023-10-01 02:02

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911