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稅務漫談／當貪婪「磁鐵」 吸滿貪婪業主

楊心傳
國稅局調查252起總值超過28億元的ERC申請案（平均申請額為1100萬元），其中15件已遭起訴，6件已被定罪，入獄刑期平均為21個月。(Getty Images)
國稅局調查252起總值超過28億元的ERC申請案（平均申請額為1100萬元），其中15件已遭起訴，6件已被定罪，入獄刑期平均為21個月。(Getty Images)

截止2023年7月底，國稅局最近三個月收到的60萬份ERC「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit，簡稱ERC)申請中，99%不符合申請資格，國稅局刑事偵查署（Criminal Investigation Division）針對252起總值超過28億元的ERC申請立案（平均申請額為1100萬元），其中15件已遭起訴，6件已被定罪，入獄刑期平均為21個月。

如此駭人聽聞的統計數字震驚了國會，迫使國會針對一小撮「害群之馬」的監管立法重新納入議事日程。 2013年3名獨立的代理報稅人挑戰國稅局監管法規的權力，而地方法院同意他們的申訴。 2014年哥倫比亞特區上訴法院駁回了國稅局的上訴，確認了地方法院的裁決，為「害群之馬」的肆意妄為大開綠燈（好比紐約州的法律允許某部分搶劫偷竊的歹徒被捕後立即釋放，讓這些慣犯有恃無恐）。

財政部監管局負責人Laurel Blatchford把這些貪婪而不擇手段（Unscrupulous）的騙子比喻為「磁鐵」（Magnet），專門吸住那些不奉公守法、同樣貪婪的中小企業主。試舉一例。

康州美甲店 Best Nails現有員工10人，2021年疫情期間第二季停發薪資（門市關閉），因此不符合ERC申請規定（保留員工薪資照發）。 指甲店老闆要求他們的會計師（CPA）提交ERC申請遭到拒絕。 於是店主聯絡了廣告中的一處「加工廠」，不出三個月獲批10萬元，「加工費」扣除1萬5000元，淨收8萬5000元。 店主美不勝收。

ERC新申請政策出爐

國稅局現在對ERC申請新的政策出爐，2023年9月14日後的申請一律暫停。 9月14日之前的申請（國稅局手中有60萬份），歡迎「撤訴」，否則將以稽查審理。 對於Best Nails這類「套現」行為，國稅局稅局仍網開一面，如果你主動退回10萬元，國稅局將既往不究，但如果你等國稅局稽查上門，將遭到利息罰款。 因此現在只看 Best Nails老闆如何叫「加工廠」吐出1萬5000元「加工費」，否則只能自吞苦果。

喧囂一時、鋪天蓋地的「磁石」現象引起了社會的廣泛關注。 

以上述的28億元ERC申請「大單」為例，「加工費」高達4.2億（15%），平均個案「佣金」1667萬元。這些膽大妄為的蛀蟲們，打著「不成功，不收費」的招牌，牢牢地吸引住了那些「政府的錢不拿白不拿」的貪婪業主們，因此要正本清源，必須先「去磁化」。

這些蛀蟲手中，握有企業薪資的基本訊息，得以遍撒明信片，標明「價碼」（ERC退稅金額），姜太公釣魚，願者上鉤。 所以當務之急。 是搗毀這些「加工廠」（ERC Mills）。

「加工廠」將受嚴審

國會與財政部、國稅局已達成初步共識，除了國稅局的「抽檢」之外，將盡快恢復對國稅局的授權，國稅局將逐一審查這些「加工廠」的案情，視情節輕重吊銷執照（「去磁」）直到罰款入獄。

2014年6月12日財政部頒發230通告（Circular No.230 – Regulations Governing Practice before the

Internal Revenue Service），把六類專業人士（職業律師、註冊會計師、國稅局登記報稅人、國稅局本局登記精算師、國稅局登記退休計畫經濟人及估價人，約25萬人）正式納入國稅局的管轄範圍，但對75萬 PTIN（Prepare Tax Identification Number）準報稅人卻束手無策，使他（她）們長期處於無政府狀態下。2014年哥倫比亞特區法官詹姆斯伯斯伯格（James E Boasberg）判定國稅局對無照報稅人需限期通過考核（包括道德操守審查）方能執業的法規「違憲」，剝奪自由職業人養家糊口的基本權利。

但現在的問題是，一小撮藏身於準報稅人隊伍中的盜賊，他們的胃口不止於養家活口，他（她）們已成為名副其實的信息詐騙「加工廠」，像磁鐵一樣吸引了那些想貪婪便宜的納稅人。

因此國稅局現在的重中之重，是將這一小撮「加工廠」列入「另冊」（列上「黑名單」），讓納稅人和專業

報稅人避而遠之，其「磁性」自然消失。

（作者為註冊會計師）

國稅局 報稅 財政部

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