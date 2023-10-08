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移民專頁／普通交通罰單 不會影響綠卡申請

鄭毅律師
普通的交通違規，如超速、闖紅燈等，如未涉及酒駕、逃離事故現場、導致人身傷害或財產損失，通常不會影響綠卡申請。（Getty Images）
普通的交通違規，如超速、闖紅燈等，如未涉及酒駕、逃離事故現場、導致人身傷害或財產損失，通常不會影響綠卡申請。（Getty Images）

讀者問：

我在加州，近期要file我的I-485，但是收到了交通罰單Infraction，罰款金額為490元，若加上process fee，超過500元，扣1點。 新的I-485表格要求披露交通罰單。 如果認罰，大部分觀點認為是需要揭露的(Question25-28)。 I-485表的instruction上說不超過500元的罰單不需要提供相關文件。 想問，罰金超過500元情況下，我的I-485會不會造成額外的困擾？ 是不是應該選擇上庭，爭取罰金降到500元以內會好處理一些？

答：

1.你理解的是正確的，I-485第8部分第25個問題，問你是否曾因任何原因被任何執法官員（包括但不限於任何美國移民官員或任何美國武裝部隊或美國海岸警衛隊 官員）逮捕、傳喚、指控或拘留？ 你說的交通罰單，屬於傳喚的一種。 根據聯邦法院的判決，甚至屬於廣義的逮捕，所以這個問題，應該回答是。

2.至於是否需要遞交有關這個交通罰單的證明資料（如結案報告等）， I-485 的說明是這樣說的：一般來說，如果處罰只是低於500 元的罰款或在你的駕駛執照上 扣分，你無需提交與交通罰款和不涉及實際逮捕的事件相關的文件。 但是，如果交通事故導致刑事指控或涉及酒精、毒品或人身或財產傷害，則你必須提交此類文件。 根據你提供的信息，你被罰款的金額是490元，因此你只需回答有關問題，不需要另外遞交關於這個罰單的證明材料。 法庭的process fee和罰款是不一樣的。

3.普通的交通違規，如超速、闖紅燈、停牌前沒有停車等，如果沒有涉及酒駕、逃離事故現場、導致人身傷害或財產損失，通常不會影響綠卡申請，所以你不用擔心你的綠卡申請。

綠卡 加州 毒品

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