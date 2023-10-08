移民專頁／持K-1 簽證來美 須90天內結婚

讀者問：

我是公民，已經離婚。 我今年夏天回國探親，經朋友介紹認識一位女士，我們互相對對方都有好感。 家人催我快點結婚，將她接來美國，提出用K-1簽證 ，這樣比較靈活，如果覺得不行，就送她回國。 我有點擔心，如果她不回國怎麼辦？ 政府會不會追究我的責任？

答：

K-1 簽證也叫未婚夫（妻）簽證，是一種非移民簽證。 它適用於美國公民 申請外國公民未婚夫（妻）。 K-1 簽證允許外國公民未婚夫（妻）前往美國並在抵達後 90 天內與其美國公民擔保人結婚。 然後，外國公民將向美國移民局 申請調整為永久居民身分。 由於未婚夫（妻）簽證允許持有者移民到美國並在抵達美國後不久與美國公民結婚，因此未婚夫（妻）必須滿足移民簽證的一些要求。

K-1簽證，和已婚移民簽證一樣，必須證明兩人關係的真實性。 K-1 到美國後的有效期限只有90天。 如果你未婚妻到美國後沒有和你在90天內結婚, 也沒有離境，或者結婚後申請調整身分被拒後沒有在規定時間離境，則屬於逾期居留，有可能被移民局置於遞解出境程序 當中。 但是，移民局不該追究你的責任。