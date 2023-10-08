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移民專頁／245(k)條款 允例外調整身分

鄭毅律師

讀者問：

在申請綠卡的時候，我曾經有out of status記錄，但是已經出境轉換過身分，並且後來有過合法入境記錄。 我在廣領館面試的時候，是否適用245(k)豁免幾年前的out of status記錄？ 還是說我必須再次登錄境內申請I-485才適用？

答：

1.通常來說，如果綠卡申請人在美國有逾期居留紀錄或其他違反身分的情況（如非法工作），將不得在美國調整身分。但是移民法的第245(k)條款，提供了一個例外。 該例外允許綠卡申請仍被批准，即使申請人身分曾經斷掉、未經授權工作或以其他方式違反了身分的條件，如果此類違犯身分的行為總時間不超過180天的話。 此條款僅適用於某些職業移民類別。 它適用於所有 EB-1、EB-2 和 EB-3 案件以及某些 EB-4 案件。 主要受益人和所有衍生家庭成員都可以利用此規定。 它也只適用於在美國國內調整身份，但不適用於境外移民。 也不適用於親屬移民。

2、根據你提供的情況，你以前在美國逾期居留的時間，應沒有超過180天，所以後來才可以有出境轉換身分，並再次合法入境。 這樣的話，你離境不會觸發3年或10年不准再入境的禁令。 所以你在廣州領事館面試，應該不會有問題。 另外，根據移民上訴委員會今年2月的一項判例，3年或10年的禁令，即使人在美國的時間也繼續計算。 因此，就算你當年離境因逾期居留觸發了3年的禁令，你之後以合法身份返回美國，在美國的居住時間，可以繼續用來滿足3年的禁令時間要求。

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