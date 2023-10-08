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星座／10月8日至10月14日 天蠍座 嘗試冒險 金牛座 萬事小心

科技紫微網

2023年10月8日至10月14日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：雲母白

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：太空

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：象牙白

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中劃出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

摩羯座  12月21日~1月20日 總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：奶油白

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

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