星座／10月8日至10月14日 天蠍座 嘗試冒險 金牛座 萬事小心
2023年10月8日至10月14日12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★☆☆
本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。
幸運色彩：雲母白
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★☆☆☆☆
本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★☆☆☆
本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★☆
整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。
幸運色彩：太空銀
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。
幸運色彩：象牙白
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中劃出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★★
情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。
幸運色彩：牡蠣白
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★★☆
幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你倍感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
摩羯座 12月21日~1月20日 總運指數：★★☆☆☆
本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★☆☆☆☆
氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。
幸運色彩：奶油白
速配星座：金牛座
貴人星座：處女座
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