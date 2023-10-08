娛樂／跨國改編劇 在地化各有千秋

韓劇「走進你的時間」由安孝燮（右）、全汝彬主演。（取材自豆瓣電影）

全球影視圈劇本共享翻拍、改編很常見，近來改編自台劇「想見你」的韓劇 「走進你的時間」在Netflix上架後引發不少討論；白百何、肖戰主演的陸劇「驕陽伴我」也翻拍自林心如 、張軒睿主演的台劇「我的男孩」；簡嫚書、賴雅妍、孫可芳主演的「沒有你依然燦爛」近來開播，也是改編自韓劇。

翻拍劇有好有壞，好處在於原本就有「基本盤」戲迷，如「走進你的時間」從買下「想見你」劇本版權，到選角、拍攝、開播，一路都有話題，近來上架，「想見你」主演柯佳嬿、許光漢等人更是義氣相挺在社群網站上幫忙宣傳；不過因原本就有死忠戲迷，更會被用放大鏡檢視成果。

「走進你的時間」由南韓 男神安孝燮飾演「想見你」中許光漢的角色，許光漢因「想見你」在南韓爆紅，粉絲不免拿來做比較，近來討論最熱烈的，便是安孝燮劇中中年時期的造型，被虧像「乞丐」，讓網友忍不住吐槽，韓版劇名應該叫「不想見你」。

而「想見你」中，男女主角靠一首歌穿越的設定，在韓版中沒有改變。

「想見你」讓柯佳嬿（右）、許光漢（左）紅出台灣。（取材自豆瓣電影）

「想見你」讓1996年台灣歌手伍佰的「Last Dance」一曲翻紅，其實這首歌在當年發行時並沒有特別受歡迎，編劇曾透露，選擇這首歌的原因之一，除了歌詞意境，是它為該張「卡帶」發行時，B面第一首歌，卡帶要倒帶的使用方式與劇中穿越邏輯類似。

而韓版中，選擇20歲就英年早逝的南韓歌手徐志源「收集我的眼淚」，這是他1996年去世後才發表的遺作，他曾被譽為天才歌手，導演曾指出，選此曲也符合劇中提到紀念27歲前去世的天才們的「27俱樂部」。翻拍後歌曲的選擇，與全劇浪漫調性相輔相成，也連結南韓人的情感與共同記憶。

台劇地下戀 登陸變婚姻瓶頸

翻拍劇也可能因民情不同做出調整，但可能因此失去戲劇張力。肖戰與白百何主演的「驕陽伴我」因主角都知名度高，受到戲迷關注，但因大陸廣電總局的限制，「驕陽伴我」將「我的男孩」中的某些設定改變，包括林心如與前男友談的是地下戀，白百何卻是人妻遇婚姻瓶頸；張軒睿角色一開始害羞靦腆，但肖戰劇中卻是陽光男孩，設定的改變讓「驕陽伴我」男女主角被嫌CP感不足。

林心如（中）與張軒睿合作「我的男孩」一度被虧「母子戀」組合。（取材自豆瓣電影） 肖戰（左）與白百何（右）合作的「驕陽伴我」被嫌CP感不足。（取材自豆瓣電影）

「我的男孩」是2017年時林心如自製、自演的作品，找來金鐘編劇徐譽庭打造，也是她產後復出之作，劇中設定男女主角相差10歲，不過現實中林心如與張軒睿相差16歲，一度被虧「母子戀」。

但原本就有的設定，讓相差7歲的肖戰與白百何演起來少了點原有「不被接受的姐弟戀」調性，而改編後的人物個性，兩人都屬於精明幹練型，也少了互補吸引力的戀愛感。

韓劇大復仇 台改編女性成長

台灣「W劇場」主打女性勵志奮鬥史，已播畢的「因為你如此耀眼」及近期開播的「沒有你依然燦爛」，其實是分別買下韓劇「奔跑吧薔薇」、「姐姐還活著」（又譯「姊姊風采依舊」）劇本版權，製作單位指出，「以韓劇故事為原型，加入寫實、生活化的『台灣日常』，從角色設定、職場文化、婚姻愛情、親子關係等多重角度，進行落地化改編。」

「姐姐還活著」為2017年由南韓「復仇女王」張瑞希主演的68集長劇；「沒有你依然燦爛」原劇名為「進擊的姐姐」，與韓劇劇名較類似，劇中一開場的車禍導致女主角們的生活發生驟變，剛新婚的新娘成了寡婦，而車禍導致隧道堵塞，救護車、消防車無法通過，讓過氣女明星的媽媽被刺傷無法及時獲救、另一位媽媽看著女兒葬身火海，都與韓版的設定一樣。

韓劇「「姐姐還活著」海報。（取材自豆瓣電影） 台劇「沒有你依然燦爛」改編自南韓「「姐姐還活著」。（取材自豆瓣電影）

不過，「沒有你依然燦爛」中，簡嫚書在喪夫後住進無緣的公婆家、孫可芳幼兒園教師的職業都與韓版不同，賴雅妍的角色設定更以無厘頭為出發點，與庹宗華的「父女戀」組合，為台版增添許多台式笑哏；台版也加入新角色，由林子閎飾演一天到晚在公司講冷笑話、同時也是樂團主唱的的「李龍一」。

「沒有你依然燦爛」改編後，保留了女主角們各自想要解開親人離世的原因為基調，帶著懸疑感疑似要復仇，但最後則是著重在女性成長、自我療癒收尾，長出不同調性。

好的故事與劇本製作單位都搶著要，就像日本漫畫改編的「流星花園」也被各國翻拍成無數種版本，會被比較是必然的，能否超越也不是重點，而是製作團隊與演員的發揮與再創造，若能再次打動觀眾，就算成功了。