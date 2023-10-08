娛樂／新片不強 好萊塢票房熄火

「威尼斯魅影謀殺案」電影海報。（取材自IMDb）

近期上映的懸疑片「威尼斯魅影謀殺案」（A Haunting in Venice，又譯「威尼斯驚魂夜」）改編自阿嘉莎克莉絲蒂（Dame Agatha Christie）1969年推理小說，在美首映獲得1450萬美元票房，遠低於2017年「東方快車謀殺案」（Murder on the Orient Express）的2860萬美元；與2022年「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile，又譯「尼羅河上的慘案」）的1280萬美元首映票房持平。

比起肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）自導自演的前兩部以大偵探白羅（Agatha Christie's Poirot）為主角的影片，「威尼斯魅影謀殺案」的故事知名度一般，原著是阿嘉莎克莉絲蒂1969年出版的小說「萬聖節前夜的謀殺案」（Hallowe'en Party），過往評價也不是很高，之前從未被搬上過大銀幕。

2022年「尼羅河謀殺案」海報。（取材自IMDb）

只是就電影改編而言，這些因素反而為二次創作提供了更大的自由空間，也讓布萊納的這部新作獲得比「東方快車謀殺案」和「尼羅河謀殺案」高出不少的媒體評價：在影評網站「爛番茄」上，相較於之前兩部61%的新鮮度，「威尼斯魅影謀殺案」目前有著77%的新鮮度。

楊紫瓊 化身神祕靈媒

片中，奧斯卡最佳女主角得主、華裔女星楊紫瓊變身神祕靈媒，自稱能與逝者溝通，這個充滿謎團的驚魂之夜便是從她主持的一場「通靈儀式」拉開帷幕。肯尼斯布萊納再次化身優雅而犀利的「鬍子神探」白羅，首次直面超越認知的「靈異」兇案。

楊紫瓊參與演出「威尼斯魅影謀殺案」。（取材自IMDb）

為了營造迷霧重重的懸疑案發現場，「威尼斯魅影謀殺案」製作團隊據威尼斯當地的府邸建築，在片場打造了一所陰森古宅，導演肯尼斯布萊納說：「我們希望為觀眾營造一種提心吊膽、坐立難安的觀影體驗。我們想把觀眾帶去威尼斯，在這座迷宮般美麗又迷人的城市裡體驗身臨其境的驚悚。」

至於商業方面，「威尼斯魅影謀殺案」的製作成本為6000萬美元，與「東方快車謀殺案」的5500萬美元基本持平，遠低於「尼羅河謀殺案」的一億美元，回本壓力較小。前兩部的全球票房分別達到3.5億美元和1.37億美元，對於第二部的票房低迷，除了影片本身的素質外，業界當時主要歸因於2022年2月該片上映初期，新冠疫情 在北美地區依然嚴重。

這類型電影所仰仗的中老年觀眾群，尤其是中老年女性群體，對於回到戲院觀影一事，仍有較大顧慮。

可是，到了2023年的秋季，疫情因素顯然已不存在，想要看「威尼斯魅影謀殺案」的觀眾應出盡出，結果首映不光是在北美只獲得1450萬美元票房，在海外同步發行的51個國家和地區，總票房也只獲得2270萬美元，其中包括中國的1751萬元人民幣（近240萬美元）。比較其6000萬美元的製作成本外加宣發成本，想要回本壓力還是不小。而且，萬一後續票房沒有起色，迪士尼 是否願意讓布萊納將這一系列繼續下去，恐怕都是個問題。

暑期檔過後的北美電影市場顯出後繼乏力之勢，9月中旬的周末票房僅6300萬美元左右，是2023年除了美式足球「超級盃」的那周之外，票房最低的一個周末。其中的緣由，很大程度上還是在於吸引人的新片數量不夠的關係。

我的盛大希臘婚禮3 難超前作

近期的另一部新片是來自焦點影業（Focus Features）的浪漫喜劇片「我的盛大希臘婚禮3」（My Big Fat Greek Wedding 3）。該片首映僅獲得1000萬美元票房，對比同期上映、同為續集作品的「鬼修女2」（The Nun II）的3260萬成績，足以說明浪漫喜劇這一電影類型，已徹底失去了讓美國觀眾掏錢買票的吸引力。

第一部「我的盛大希臘婚禮」於2002年推出，當時正是浪漫愛情電影依然大行其道的時代。該片由希臘裔加拿大人妮雅瓦達蘿絲（Nia Vardalos）擔任編劇並領銜主演，講述一名年過30仍待字閨中的希臘裔芝加哥都會女性，如何衝破重重阻礙，與「非我族類」的男友喜結連理的溫馨搞笑故事。

「我的盛大希臘婚禮3」電影海報。（取材自IMDb）

「我的盛大希臘婚禮」堪稱當年的票房黑馬，一舉獲得3.7億美元的全球票房，讓僅投入500萬美元製作費的金環電影公司（Gold Circle Films）大賺了一筆。

不過，2016年上映的「我的盛大希臘婚禮2」，已顯得有些缺乏誠意和欠缺新意了，最終只獲得9000萬美元的全球票房。到了這次上映的第三部，妮雅瓦達蘿絲不僅繼續自編自演，而且還第一次兼任了導演一職。在此之前，她只在2009年時自導自編自演過一部愛情喜劇「我恨情人節」（I Hate Valentine's Day），但結果無論票房還是口碑都不太理想。

「我的盛大希臘婚禮3」的情況依然如此，不少媒體都批評該片笑料俗不可耐、煽情過火不知節制，目前在影評網站「爛番茄」上僅有27%的新鮮度。

「我的盛大希臘婚禮3」劇照。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）