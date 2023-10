娛樂／新片不強 好萊塢票房熄火

「威尼斯魅影謀殺案」電影海報。(取材自IMDb)

近期上映的懸疑片「威尼斯魅影謀殺案」(A Haunting in Venice,又譯「威尼斯驚魂夜」)改編自阿嘉莎克莉絲蒂(Dame Agatha Christie)1969年推理小說,在美首映獲得1450萬美元票房,遠低於2017年「東方快車謀殺案」(Murder on the Orient Express)的2860萬美元;與2022年「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile,又譯「尼羅河上的慘案」)的1280萬美元首映票房持平。

比起肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)自導自演的前兩部以大偵探白羅(Agatha Christie's Poirot)為主角的影片,「威尼斯魅影謀殺案」的故事知名度一般,原著是阿嘉莎克莉絲蒂1969年出版的小說「萬聖節前夜的謀殺案」(Hallowe'en Party),過往評價也不是很高,之前從未被搬上過大銀幕。

只是就電影改編而言,這些因素反而為二次創作提供了更大的自由空間,也讓布萊納的這部新作獲得比「東方快車謀殺案」和「尼羅河謀殺案」高出不少的媒體評價:在影評網站「爛番茄」上,相較於之前兩部61%的新鮮度,「威尼斯魅影謀殺案」目前有著77%的新鮮度。

楊紫瓊 化身神祕靈媒

片中,奧斯卡最佳女主角得主、華裔女星楊紫瓊變身神祕靈媒,自稱能與逝者溝通,這個充滿謎團的驚魂之夜便是從她主持的一場「通靈儀式」拉開帷幕。肯尼斯布萊納再次化身優雅而犀利的「鬍子神探」白羅,首次直面超越認知的「靈異」兇案。

為了營造迷霧重重的懸疑案發現場,「威尼斯魅影謀殺案」製作團隊據威尼斯當地的府邸建築,在片場打造了一所陰森古宅,導演肯尼斯布萊納說:「我們希望為觀眾營造一種提心吊膽、坐立難安的觀影體驗。我們想把觀眾帶去威尼斯,在這座迷宮般美麗又迷人的城市裡體驗身臨其境的驚悚。」

至於商業方面,「威尼斯魅影謀殺案」的製作成本為6000萬美元,與「東方快車謀殺案」的5500萬美元基本持平,遠低於「尼羅河謀殺案」的一億美元,回本壓力較小。前兩部的全球票房分別達到3.5億美元和1.37億美元,對於第二部的票房低迷,除了影片本身的素質外,業界當時主要歸因於2022年2月該片上映初期,新冠疫情 在北美地區依然嚴重。

這類型電影所仰仗的中老年觀眾群,尤其是中老年女性群體,對於回到戲院觀影一事,仍有較大顧慮。

可是,到了2023年的秋季,疫情因素顯然已不存在,想要看「威尼斯魅影謀殺案」的觀眾應出盡出,結果首映不光是在北美只獲得1450萬美元票房,在海外同步發行的51個國家和地區,總票房也只獲得2270萬美元,其中包括中國的1751萬元人民幣(近240萬美元)。比較其6000萬美元的製作成本外加宣發成本,想要回本壓力還是不小。而且,萬一後續票房沒有起色,迪士尼 是否願意讓布萊納將這一系列繼續下去,恐怕都是個問題。

暑期檔過後的北美電影市場顯出後繼乏力之勢,9月中旬的周末票房僅6300萬美元左右,是2023年除了美式足球「超級盃」的那周之外,票房最低的一個周末。其中的緣由,很大程度上還是在於吸引人的新片數量不夠的關係。

我的盛大希臘婚禮3 難超前作

近期的另一部新片是來自焦點影業(Focus Features)的浪漫喜劇片「我的盛大希臘婚禮3」(My Big Fat Greek Wedding 3)。該片首映僅獲得1000萬美元票房,對比同期上映、同為續集作品的「鬼修女2」(The Nun II)的3260萬成績,足以說明浪漫喜劇這一電影類型,已徹底失去了讓美國觀眾掏錢買票的吸引力。

第一部「我的盛大希臘婚禮」於2002年推出,當時正是浪漫愛情電影依然大行其道的時代。該片由希臘裔加拿大人妮雅瓦達蘿絲(Nia Vardalos)擔任編劇並領銜主演,講述一名年過30仍待字閨中的希臘裔芝加哥都會女性,如何衝破重重阻礙,與「非我族類」的男友喜結連理的溫馨搞笑故事。

「我的盛大希臘婚禮」堪稱當年的票房黑馬,一舉獲得3.7億美元的全球票房,讓僅投入500萬美元製作費的金環電影公司(Gold Circle Films)大賺了一筆。

不過,2016年上映的「我的盛大希臘婚禮2」,已顯得有些缺乏誠意和欠缺新意了,最終只獲得9000萬美元的全球票房。到了這次上映的第三部,妮雅瓦達蘿絲不僅繼續自編自演,而且還第一次兼任了導演一職。在此之前,她只在2009年時自導自編自演過一部愛情喜劇「我恨情人節」(I Hate Valentine's Day),但結果無論票房還是口碑都不太理想。

「我的盛大希臘婚禮3」的情況依然如此,不少媒體都批評該片笑料俗不可耐、煽情過火不知節制,目前在影評網站「爛番茄」上僅有27%的新鮮度。

