紐約市連降豪雨 班森賀華社成重災區

布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)

紐約市29日早晨開始連降豪雨直至晚間，布碌崙(布魯克林)多地的降雨量，在數小時之內便達3至5吋高，多條地鐵線路和地鐵站 均受到不同程度影響，給出行的民眾造成不便；班森賀華社作為重災區之一，街道和地鐵站均出現淹水情況，洪水 幾乎蓋過車身，學校也因此緊急疏散，打電話給父母將孩子帶回家。

班森賀Bay Parkway、20大道等華社洪災氾濫，放眼望去一片汪洋，停在街邊的車輛都遭洪水淹過車身一半，一些轎車的駕駛仍冒險在水中前行，結果導致汽車拋錨；幾名路人眼見道路都被淹得看不清去向，選擇站在有遮雨棚的地方暫且躲雨，對整個情況深感無奈。

而在一輛途經18大道交60街處的MTA公車內，有民眾拍攝到公車內的排氣管灌入街道洪水的一幕，瞬間將公車的地板淹沒，到了乘客褲腳的位置，致使他們被迫半站在椅子上。

不僅如此，班森賀、日落公園 多間有華裔學生的公校，如格雷夫森德(Gravesend)的第228初中(David A. Boody)、日落公園105小學、Leon M. Goldstein高中等，也因校園內湧入大量積水，要求全體師生緊急疏散。

在Brooklyn Studio中學就讀的華生黃燕琳表示，由於老師擔心學生在外面會遇到危險，便讓他們待在教室內，等父母過來接送，自己則是因為家就住在附近，經老師同意就自行回家了；儘管洪水令人感到不適，但也發生溫馨一幕，「很多學生都濕掉了褲子、衣服和鞋子，可是老師拿出了學校裡賣的衣服和襪子等，讓學生換下來，所以大家沒有覺得太糟糕」。

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡表示，一早送孩子上學時也因淹水而延誤，她觀察到很多社區的積水過膝，已第一時間撥電至市府的緊急管理局，報告問題的重要性，呼籲當局當即派人到場救援。