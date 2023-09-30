我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

紐約市連降豪雨 班森賀華社成重災區

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)

紐約市29日早晨開始連降豪雨直至晚間，布碌崙(布魯克林)多地的降雨量，在數小時之內便達3至5吋高，多條地鐵線路和地鐵站均受到不同程度影響，給出行的民眾造成不便；班森賀華社作為重災區之一，街道和地鐵站均出現淹水情況，洪水幾乎蓋過車身，學校也因此緊急疏散，打電話給父母將孩子帶回家。

班森賀Bay Parkway、20大道等華社洪災氾濫，放眼望去一片汪洋，停在街邊的車輛都遭洪水淹過車身一半，一些轎車的駕駛仍冒險在水中前行，結果導致汽車拋錨；幾名路人眼見道路都被淹得看不清去向，選擇站在有遮雨棚的地方暫且躲雨，對整個情況深感無奈。

而在一輛途經18大道交60街處的MTA公車內，有民眾拍攝到公車內的排氣管灌入街道洪水的一幕，瞬間將公車的地板淹沒，到了乘客褲腳的位置，致使他們被迫半站在椅子上。

不僅如此，班森賀、日落公園多間有華裔學生的公校，如格雷夫森德(Gravesend)的第228初中(David A. Boody)、日落公園105小學、Leon M. Goldstein高中等，也因校園內湧入大量積水，要求全體師生緊急疏散。

在Brooklyn Studio中學就讀的華生黃燕琳表示，由於老師擔心學生在外面會遇到危險，便讓他們待在教室內，等父母過來接送，自己則是因為家就住在附近，經老師同意就自行回家了；儘管洪水令人感到不適，但也發生溫馨一幕，「很多學生都濕掉了褲子、衣服和鞋子，可是老師拿出了學校裡賣的衣服和襪子等，讓學生換下來，所以大家沒有覺得太糟糕」。

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡表示，一早送孩子上學時也因淹水而延誤，她觀察到很多社區的積水過膝，已第一時間撥電至市府的緊急管理局，報告問題的重要性，呼籲當局當即派人到場救援。

寇頓、8大道州參議員曲怡文也在稍後發布聲明，呼籲接下來需要幫助的民眾，可撥打至辦公室取得聯繫，寇頓辦公室為(347)730-9934、曲怡文辦公室為(718)333-0311。

布碌崙部分地段成為重災區，圖為Flatbush街區某住房地下室受到洪水侵襲。(G...
布碌崙部分地段成為重災區，圖為Flatbush街區某住房地下室受到洪水侵襲。(Getty Images)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)
布碌崙華社泛濫成災。(讀者提供)

地鐵站 洪水 日落公園

上一則

紐約客談／艾妲颶風2周年 紐約排雨基建無改善

下一則

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

延伸閱讀

紐約市大淹水 亞當斯反應慢半拍挨轟 前晚還在跑選舉

紐約市大淹水 亞當斯反應慢半拍挨轟 前晚還在跑選舉
18年之最 紐約市貧富差距拉大 曼哈頓達53倍

18年之最 紐約市貧富差距拉大 曼哈頓達53倍
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了
紐約市高中申請10/3啟動 特殊高中10/27截止

紐約市高中申請10/3啟動 特殊高中10/27截止

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了