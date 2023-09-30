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紐約客談／艾妲颶風2周年 紐約排雨基建無改善

紐約客談

昨日一場颶風再度打了紐約市政的臉。五大區化為一片汪洋，路面汽車成了漂泊的汽船，地下鐵幻化為水簾洞，其中蹦出幾個上班族，生怕一個滑倒被捲進洶湧的洪水漩渦⋯⋯這場景對於資深紐約客來說，並不稀奇，一切好似兩年前的9月，艾妲(Ida)颶風突襲東海岸的那個夜晚，瓢潑大雨下了一整夜，帶走了11條無辜的生命。

再往前翻，2012年的颶風珊迪(Sandy)同樣將紐約變成海洋，狂風暴雨卷得7萬住房損毀、200萬住戶停電、43人不幸喪生。時間過了十年，這座號稱全球最偉大的城市，在應對自然災害的手段上毫無起色，不僅災害場景在複製，基建排水系統功能也十年如一日。人們不僅好奇，難道政府每次天災後的誓言都是假的？動輒千萬的資金援助都打了水漂？

若說官方什麼都沒做，也不盡然，只是卻用錯了方向。根據市府聲明，艾妲颶風以後，他們在高危地區加裝了洪水傳感器、發布了洪水警告、嚴格地下室居住標準、打擊違法地下室出租、為低收入地下室住戶提供特殊保護等舉措；州長也在上周簽署新法案，要求房東必須向房客如實說明房屋應對洪水能力。

然而，市主計長辦公室卻發現，州市府的應對洪災的舉措，主要是為了應對海平面上升，而非排泄極端降水；聯邦安排的提高城市排水性的項目資金，大部分都沒有啟用。

環保專家也不斷呼籲，紐約市雨水管理系統已過時，城市又表明不透水，雨水難以滲透地下。「我們需要的是升級排水系統、擴大綠色基礎建設，以及時應對降水爆洪。雖然這個過程需要許多年，但政府起碼應該先瞄準正確的方向。」

洪水 颶風 紐約市

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