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皇后區部分車道及私校 因洪水關閉

記者邢易霖／紐約報導
黃敏儀走訪法拉盛Peck大道，未見嚴重洪澇。(柯立人提供)
黃敏儀走訪法拉盛Peck大道，未見嚴重洪澇。(柯立人提供)

紐約市29日經歷暴雨浩劫，國家氣象局(National Weather Service)對皇后區布碌崙(布魯克林)及曼哈頓的部分地段發出洪暴警報，皇后區部分車道及私校也因此關閉，不過華人眾多的東皇后區議員表示，尚未收到淹水及受災情況嚴重的災民報告。

根據國家氣象局，皇后區的跨島快速路(Cross Island Parkway)在貝爾大道(Bell Blvd)處的雙向車道在29日全部關閉。大中央大道(Grand Central Parkway)的所有西行車道，也在86街(86th Street)處關閉，而布碌崙(布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway)，在皇后大道(Queens Blvd)處被迫停駛。

皇后區的部分私立學校，也作出閉校的決定，市教育局在當日則並未要求關閉公立學校。

法拉盛市議員黃敏儀幕僚長柯立人(Alexander Hart)表示，黃敏儀在當日下午，走訪了在艾妲颶風(Ida)中曾釀三死的法拉盛Peck大道，那裡並未產生嚴重的淹水問題，人行道也未見積水。

代表大學點、白石等地市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)辦公室傳播和排程部門主任溫特斯(Alexis Winters)表示，收到少數居民的來電，但目前為止，居民家中受到洪水侵蝕的程度，都未像過去那般嚴重。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，他已與州長霍楚(Kathy Hochul)討論了皇后區因應洪水的措施，二人還探討了需要採取哪些長期手段以解決皇后區的洪災問題。

皇后區 洪水 布碌崙

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