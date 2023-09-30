洪災致財物損壞 或可向市府申償

若因自然災害而導致民眾住房或房內個人財物受損，受災者則有機會申請索賠。圖為豪雨曾導致華人住家滿目瘡痍，鐵門被撞歪。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約豪雨致使不少地下室商戶及住戶家中進水，據了解，若因自然災害而導致民眾住房或房內個人財物受損，受災者則有機會向紐約市 主計長辦公室(Comptroller's Office)申請索賠，申請時間需在災害發生的90天之內。

根據市主計長辦公室規定，若發生自燃災害，且因為市府疏忽而導致民眾的住房或個人財物受損，災民可向市主計長辦公室申請索賠，之後，市主計長辦公室將對索賠申請中的內容進行調查，若調查證實市府需對受災者的財產損失承擔一定的法律責任，則市主計長辦公室將為災民的損失提供賠償方案。

在水災發生的90天之內，受災民眾可親自前往市主計長辦公室申請索賠，辦公室地址為是曼哈頓 中央街(Centre St.)1號1225室。

民眾也可至網站https://shorturl.at/bkl24，填寫需經地保的電子表格後，在90天內郵寄掛號信至上述地址申請。

或是登錄https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/e-filing/，使用市主計長辦公室網站中的eClaim系統提交電子索賠。

在申請表中，受災者需記錄水災發生的日期和時間、受災地址，並多留照片與視頻以佐證，需記錄水位的高度、損壞財物的類別、購買時間、購買地點及金額，以及目擊證人的名字與地址。