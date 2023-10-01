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人物／舊識評劉樹義 脾氣古怪獨行俠

記者趙健
78歲的劉樹義，現患有嚴重的帕金森症。（劉樹義提供）
78歲的劉樹義，現患有嚴重的帕金森症。（劉樹義提供）

劉樹義事業紅火時，身邊曾有許多朋友，然而隨著風光散去，樹倒猢猻散。劉樹義說，自從生意沒落後，他不想跟任何人往來，僅有一位老友林先生，至今兩人還定期會坐在一起聊天敘舊。

林先生是劉樹義多舊識，家住南巴沙迪那市(South Pasadena)，曾在加州經營過幾十年的超市和酒店生意。

「他脾氣古怪，我行我素。」林先生這樣形容劉樹義。

林先生說，他與劉樹義是經朋友介紹認識。在相識的最初幾年，他曾介紹劉樹義去中國談汽車合作，跑了北京、上海、武漢、鄭州等多個城市，見了不少政府官員和商人。但林先生也坦言，劉樹義不太適應中國的經商環境。 

「他總抱著要去幫助別人的心態去談合作，而且他的性格獨來獨往，不大會接受別人的意見，自然沒什麼結果。我記得有一次，幫他約見河南平頂山市的市委書記，結果居然被他放鴿子。」據林先生回憶，當時與劉樹義帶著電動車的想法跟中國武漢的東風汽車談合作，數次前往中國。林先生說，「我記得在當時，還有人提出要和劉樹義在北京合作開設Stutz辦公室， 但因為地點較為偏遠，最後不了了之。」

雖然劉樹義脾氣古怪，可相處久了就有感情。林先生表示，現在他每周都會跟劉樹義吃飯，而且沒有商業和利益關係，相處起來比以前更輕鬆。談及舊友如今的現狀，林先生說，劉樹義近20年都沒賺過錢，主要靠家人救濟。「幸運的是，劉樹義家人的事業都很成功。」

劉樹義說，雖然他的生意沒落，但當年他曾以Stutz汽車公司總裁的身分給老布希總統...
劉樹義說，雖然他的生意沒落，但當年他曾以Stutz汽車公司總裁的身分給老布希總統寫信，表達自己對中美關係的建設性意見，並收到總統回信。圖為老布希圖書館出具的證明文件。（劉樹義提供）

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