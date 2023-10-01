詐騙ing／騙取禮品卡訊息 華人夫妻詐數百萬

禮品卡在美國很受歡迎，也有不少人因此動起歪心思。(美聯社)

一對華裔夫妻涉嫌與其同夥一道，誘騙受害人購買禮品卡，然後竊取卡面信息並私吞，在兩年之內詐騙 金額高達數百萬元。9月19日，紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯(Damian Williams)宣布起訴兩人共謀實施電信欺詐，若罪成，最高可判刑20年。

根據起訴書，被告人侯旭亮(XULIANG HOU，音譯，下同)和林玉娜(YUNA LIN)在2020年7月至2022年5月間，以虛假藉口誘導受害者購買可用於消費的禮品卡，並誘騙他們將卡面信息透露給自己，然後在受害人不知情的情況下將卡內金額轉移使用。兩年期間，他們用詐騙所得購買了包括電子產品在內的價值數百萬元的商品。

兩人均來自費城 ，他們各自被控一項共謀電信欺詐罪。根據國會訂立的聯邦法律，如果罪名成立，兩人最多可被判處20年監禁。

禮品卡相關詐騙在美國非常常見。一名有過類似受騙經歷的讀者介紹，初到美國時，因不了解「禮品卡」這種新鮮事物的使用方式，以為像普通銀行卡一樣設有密碼之類的保險機制，因此在詐騙者的引誘下，就把卡面上的號碼等關鍵信息拍照發給了對方。待意識到情況不對後，已損失了超過3000元。

除了生活經驗不足外，詐騙犯常利用人們的急切需求或欲望作為突破口。這名讀者表示，他平時屬於很謹慎的人，然而詐騙者正是利用他一次急於找房子的機會，一舉得手。騙子首先在交易平台Craigslist上發布虛假房源信息，然後以精心設計、看似頗為合理的溝通環節，比如預繳訂金、預付車庫租金 等，再一步步誘人上鉤。