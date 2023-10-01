醫藥／肩膀拉傷 3招復健甩疼痛

第1式「側躺肩關節牽拉」，側躺，患側在下，手往內旋轉到最大角度後停5秒，5秒為1下、1天5下。（記者王昭月／攝影）

一名58歲男子打高爾夫球時肩膀拉傷，愈來愈痛，就醫後經由物理治療及復健運動，症狀才緩解，醫生表示，肌肉 拉傷不能因為怕痛而不動，否則情況更糟。

台灣樂活健康診所物理治療師李宏偉說，很多人拉傷後因疼痛不敢多動，以為休息就能恢復，其實忍痛或不理會，反而可能造成肌肉、關節 囊沾黏，造成更嚴重的後果。

他表示，長期不敢讓患部活動，身體會習慣這樣的錯誤模式，自行調整其他肌肉配合，結果造成身體排列異常，變成肩頸、頭頸痛，甚至膏肓痛，久了肢體還可能發麻、無力，尤其肩關節沒有出現抬手時應該的旋轉及滑動，以後容易導致骨刺增生及軟骨磨損。

李宏偉指導這名肩膀拉傷的中年大叔三式復健運動，包括「側躺肩關節牽拉」， 「站姿爬牆」、「鐘擺」等，症狀大幅改善。

第2式「站姿爬牆」，站姿，患側手抬起，以手指爬牆壁到最大角度停5秒，5秒為1下、1天10下。（記者王昭月／攝影） 第3式「鐘擺」，患側的手拿啞鈴或600cc寶特瓶裝滿水，手自然垂下，不出力，藉由身體晃動帶動肩關節擺動牽拉，以達到增加關節內活動空間的效果。1次擺動30秒、1天約10分鐘。（記者王昭月／攝影）

補鈣、日曬 預防骨質疏鬆

此外，骨質疏鬆容易導致骨折，醫師提醒可藉由補充鈣質、維生素D、曬太陽等活動預防。

台灣童綜合醫院骨科 部醫師李宗翰指出，骨質疏鬆簡單來說，就是骨質流失，造成骨頭變空洞了。人體骨頭不斷經歷骨質重塑(老舊骨頭由蝕骨細胞吸收後，再由造骨細胞形成新骨的過程)，隨年紀增長，老舊骨頭愈多導致蝕骨與造骨細胞產生不平衡，骨密度下降，骨本流失嚴重就稱為「骨質疏鬆」。

骨質疏鬆造成骨骼脆弱，容易發生骨折，李宗翰指出，常見骨折部位是手腕、髖骨、脊椎和肱骨，其造成骨質疏鬆發生危險因子包含：過度減肥、停經婦女、長期服藥(含鋁的胃藥、類固醇、利尿劑等)、疾病引起(慢性腎衰竭、甲狀腺亢進等)、不良生活型態(吸菸、喝酒、缺乏運動、咖啡攝取過量等)、老年人。

民眾如果發現自己駝背、身高變矮4公分以上或經常下背疼痛等情況，就應及早就醫診斷；平時可以補充鈣質與維生素D、充足日曬、規律運動與預防跌倒發生。