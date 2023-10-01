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醫藥／常搬重物 腹股溝疝氣惡化

林伯驊
醫師提醒，搬重物時腰部與肩膀、膝蓋呈現三角形，才不容易傷身。（台灣衛福部台北醫院提供）
醫師提醒，搬重物時腰部與肩膀、膝蓋呈現三角形，才不容易傷身。（台灣衛福部台北醫院提供）

一名50多歲男子平時工作常須搬重物，日前感覺下腹疼痛、腹脹緊急就醫，他告知醫生他左側股溝有腫塊，已持續多年；經電腦斷層檢查，驚見「一部分腸子卡在腫塊內」，外科診斷是嵌頓性疝氣，腸子有腫脹、缺血情形，緊急手術後，幸好不必切除腸子。醫師提醒，搬重物時腰部與肩膀、膝蓋呈現三角形，才是正確姿勢。

這名男子告訴醫生，多年來左側腹股溝有腫塊，但躺下時就會消失，偶爾也用手將腫塊推回，最近卻發現腫塊愈來愈大、甚至陰囊的部分也愈腫大。

台灣台中榮總嘉義分院一般外科醫師張奎亨說，疝氣的狀況一開始發生，大多是較小的突出物，像是腫塊但會縮回去，若沒有特殊症狀，病人常常不以為意。但長期不處理，腹壁缺口會愈來愈大，也會有愈多的器官掉進缺口。

最常見是腸子，而太多腸子掉進去可能會卡在裡面，影響腸子血液循環，假使缺血時間太長、腸子將腫脹甚至壞死，形成嵌頓性疝氣，就需要立即手術，進而增加感染風險，嚴重恐有致命危險。

張奎亨也說，有疝氣情形，除了修補腹壁缺口，通常會放置人工網膜以增加腹壁強度，大大降低復發的機會；除了傳統修補術，若是需要接受雙側手術或復發型疝氣的手術，也可評估用腹腔鏡做修補。

張奎亨提醒，疝氣是一種「腹壁因強度不足形成缺口，造成腹腔內器官向外突出」的疾病，少部分的病人是先天就有腹壁缺口，大部分則是因為長期腹壓較大，引起腹壁強度愈來愈差，所以任何會造成腹壓增加的原因都可能是危險因子，例如：不正確的健身模式、長期從事搬運重物工作、慢性咳嗽、體重較重、腹水等。

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