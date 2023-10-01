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每周一書／老舍短篇集「趕集」 寫盡底層人物疾苦

紐約世界書局
老舍的《趕集》。(圖：紐約世界書局提供)
老舍的《趕集》。(圖：紐約世界書局提供)

「難怪王老太太盼孫子呀；不為抱孫子，娶兒媳婦幹嘛？也不能怪兒媳婦成天著急；本來嗎，不是不努力生養呀，可是生下來不活，或是不活著生下來，有什麼法兒呢！就拿頭一胎說吧：自從一有孕，王老太太就禁止兒媳婦有任何操作，夜裡睡覺都不許翻身。難道這還算不小心？哪裡知道，到了五個多月，兒媳婦大概是因為多眨巴了兩次眼睛，小產了！還是個男胎；活該就結了！再說第二胎吧，兒媳婦連眨巴眼都拿著尺寸；打哈欠的時候有兩個丫鬟在左右扶著。果然小心謹慎沒錯處，生了個大白胖小子。可是沒活了五天，小孩不知為了什麼，竟自一聲沒出，神不知鬼不覺的與世長辭了。那是11月天氣，產房裡大小放著四個火爐，窗戶連個針尖大的窟窿也沒有，不要說是風，就是風神，想進來是怪不容易的。況且小孩還蓋著四床被，五條毛毯，按說夠溫暖的了吧？哼，他竟自死了。命該如此！

現在，王少奶奶又有了喜，肚子大得驚人，看著頗像軋馬路的石碾。看著這個肚子，王老太太心裡彷彿長出兩隻小手，成天抓弄得自己怪要發笑的。」

是什麼樣的文字，寫盡底層人物的疾苦，卻摻雜幽默諷刺在其中。

「趕集」一書收有老舍15個短篇小說，包括《五九》、《熱包子》、《愛的小鬼》、《大悲寺外》、《馬褲先生》、《微神》、《抱孫》、《柳家大院》、《鐵牛和病鴨》等。本書情節連貫、語言精鍊、通俗明白、筆下人物鮮活，展現了作者的現實主義風格和特有的北京韻味。

老舍在1934年的自序中寫道：這裡的「趕集」不是逢一四七或二五八到集上去賣兩隻雞或買二斗米的意思，不是；這是說這本集子裡的十幾篇東西都是趕出來的。幾句話就足以說明這個：我本來不大寫短篇小說，因為不會。可是自從滬戰後，刊物增多，各處找我寫文章；既蒙賞臉，怎好不捧場？同時寫幾個長篇，自然是做不到的，於是由靠背戲改唱短打。這麼一來，快信便接得更多：「既肯寫短篇了，還有什麼說的？寫吧，夥計！三天的工夫還趕不出五千字來？少點也行啊！無論怎著吧，趕一篇，要快！」話說得很「自己」，我也就不好意思，於是天昏地暗，胡扯一番；明知寫得不成東西，還沒法不硬著頭皮幹。到如今居然湊成這麼一小堆堆了！ 排列的次序是依著寫成的先後。設若後邊的比前邊的好一點，那總算狗急跳牆，居然跳過去了。說真的，這種「歪打正著」的辦法，能得一兩個虎頭虎腦的傢伙就得念佛。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

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