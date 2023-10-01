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養生／調整飲食、減重 揮別偏頭痛 

李宗祐
少吃寒性蔬果與油炸辛辣的燥熱食物，並配合運動、正常作息，可減少偏頭痛發生。(Getty Images)
少吃寒性蔬果與油炸辛辣的燥熱食物，並配合運動、正常作息，可減少偏頭痛發生。(Getty Images)

有研究顯示，身體質量指數（BMI）超標的成年人，脂肪組織會釋放一種發炎物質，提高偏頭痛機率，在50歲以下的女性尤為明顯。醫師說，減重也有助降低偏頭痛機率。

莓果蔬菜 降發炎反應

台灣台中榮總嘉義分院神經內科醫師田怡婷表示，建議病友可多攝取含有Omega-3脂肪酸的深海魚、莓類水果、未精緻穀物，深色蔬菜等富含鈣、鎂的食物，抑制發炎反應，配合自己喜愛的運動例如散步、游泳、瑜伽等，改善體重、情緒及壓力。

田怡婷表示，偏頭痛是嚴重影響生活品質的原發性頭痛，雖無法確知病因，但有些患者在頭痛前1、2天出現先兆，包含便秘、情緒快速變化、對食物渴望、頸部肌肉僵硬、手臂或腿部有針刺感、經常打哈欠，或看到各類形狀的亮點、閃光等視覺現象。這些細微變化都提示著患者即將發生偏頭痛，要趕緊服藥或就醫治療，否則急性發作起來會持續4到72小時之久；頭部單側有脈搏跳動感的疼痛、對聲光、嗅觸覺敏感，有時引發噁心嘔吐，甚至產生暫時性的光環狀視覺障礙。

發作之後，患者也常會感到筋疲力盡、困惑甚有短暫精神失常現象，此時仍要多休息睡眠，不要有劇烈或突然的頭部運動，以免再次引發頭疼。

放血針灸 治療有效果

中醫科醫師唐佑任說，中醫師會依據風、痰、瘀、虛4種與偏頭痛最密切的證型，透過辨證開立處方，例如風寒侵襲致脈絡瘀阻，使用川芎茶、葛根湯調理；氣滯血瘀，則用天麻鉤藤散、血府逐瘀湯治療。

此外，放血及針灸對偏頭痛的治療頗有奇效，放血（須由專業醫師執行）對於正持續發作的偏頭痛，有立竿見影之效；針刺則可對付頑固性次發性頭痛（如三叉神經痛），有效降低發作頻率與疼痛程度。

民眾也可透過穴道按摩舒緩，若痛部在頭後，可按摩頸後兩側風池穴；若在前額，則可按摩太陽穴與合谷穴減輕不適，平時也要少吃寒性蔬果如瓜果、白蘿蔔，少吃油炸辛辣的燥熱食物如花生、鹽酥雞、荔枝等，並配合運動、正常作息和愉快穩定的心情，才能有效預防偏頭痛反覆發作。

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