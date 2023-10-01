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養生／遠離大腸癌 飲食掌握「2多2少」原則

許政榆
掌握「兩多兩少」飲食技巧，包括多蔬果、多運動、少紅肉、少燒烤，有助遠離大腸癌。（取材自ingimage）
掌握「兩多兩少」飲食技巧，包括多蔬果、多運動、少紅肉、少燒烤，有助遠離大腸癌。（取材自ingimage）

大腸癌是常見癌症。科學實證研究顯示，定期接受篩檢，可有效降低35％大腸癌死亡率，及減少29%晚期大腸癌發生率。

大腸癌早期並未有明顯症狀，糞便潛血檢查目的就在民眾尚未出現臨床病兆前，找出可能腸道病變或罹患大腸癌之高風險族群，以及早治療。研究指出，糞便潛血檢查結果呈現異常者，平均每2人有1人有息肉、每20人有1人罹患大腸癌，且相較於一般族群罹患大腸癌風險高20至30倍。

根據實證資料顯示，篩檢結果若為異常而未及時接受大腸鏡檢查，死亡風險將增加6成4；若超過一年以上才接受大腸鏡檢查，罹患大腸癌風險更達2.8倍。民眾除了定期篩檢，若結果為異常，建議於6個月內接受大腸鏡檢查，以確定大腸腸道內的狀況，早期診療的5年存活率可達9成以上。

台灣衛福部國健署建議，掌握「兩多兩少」飲食技巧遠離大腸癌：

一、多蔬果：挑選當季新鮮、顏色豐富且富含纖維的蔬菜，如花椰菜、杏鮑菇、洋蔥、甜椒等，可以促進腸胃蠕動與增加飽食感。

二、多運動：世衛組織（WHO）指出，21%至25%的大腸癌可歸因於身體活動不足，建議茶餘飯後散步，不僅能運動消耗熱量及促進體內的新陳代謝速率，還能降低罹患大腸癌的風險。

三、少紅肉：國際癌症總署指出：每天攝取超過50克（約1.33兩）的加工肉品，或100克（約2.66兩）的紅肉（豬、羊、牛），會增加17%罹患大腸癌的風險。

四、少燒烤：根據美國國家癌症研究指出，在高溫下燒烤的肉片或產生的肉汁，滴到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質–多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons，PAHs），隨之附著於食物的表面。因此，為了身體的健康，應盡量減少燒烤食物的攝取。

挑選當季新鮮、富含纖維的蔬菜，可以促進腸胃蠕動與增加飽食感。（本報資料照片）
挑選當季新鮮、富含纖維的蔬菜，可以促進腸胃蠕動與增加飽食感。（本報資料照片）

癌症 篩檢 世衛

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