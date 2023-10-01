料理功夫／鮮嫩清甜 瓠瓜2吃

瓠瓜煎餅

今年夏天，美東高溫 又常有驟雨，喜歡種菜的朋友說：「這種天氣最適宜蔬果成長。」於是，我們也坐享其成，有鮮嫩清甜的瓠瓜頻頻上桌。

瓠瓜煎餅

材料：

瓠瓜、胡蘿蔔、蛋1個、麵粉、地瓜粉1湯匙。

調味料：

鹽、白胡椒粉、淡醬油、糖、香油、辣椒、香菜、蒜末。

瓠瓜煎餅食材

作法：

1.瓠瓜和胡蘿蔔刨絲，加入少許鹽，靜置10分鐘，使其釋出水分，再擠乾，然後加入麵粉（瓠瓜絲和麵粉的比例大約2:1），再加入一湯匙的地瓜粉、蛋、少許白胡椒粉，攪拌均勻。

2.熱鍋加入油，中小火約煎3分鐘，翻面再煎三分鐘，即可起鍋。

3.再把淡醬油和少許糖、蒜末、辣椒、香菜、香油調味，煎餅切片，就可沾用取食。

瓠瓜煎餅

小叮嚀：

地瓜粉的添加，可以讓煎餅更酥脆，略過也毋妨。

瓠瓜櫻花蝦麵線

瓠瓜櫻花蝦麵線

瓠瓜清甜鮮嫩，清炒櫻花蝦（或蝦米）淋上米酒，就是一道最簡單的家常美味。

材料：

瓠瓜1條、蒜頭3~4瓣、櫻花蝦1大匙、麵線1把。

調味料：

少許油、鹽、清酒。

瓠瓜櫻花蝦麵線食材

作法：

1.瓠瓜洗淨削皮，對剖再切條，蒜頭拍碎。

2.熱鍋加少許油，放進蒜末、櫻花蝦翻炒，再加入瓠瓜略拌炒，然後加水蓋過瓠瓜（水不必太多，瓠瓜本身會再釋出水份）蓋鍋略燜。（視自己喜愛的熟軟度）。

3.另一鍋沸水煮麵線，待麵線一浮起，立即撈起備用。

4.將瓠瓜湯淋上清酒及少許鹽，再加入麵線，灑上蔥花，就可上桌食用。

小叮嚀：

瓠瓜清香滑嫩，麵線吸其湯汁，更是鮮甜入口。

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