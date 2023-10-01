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料理功夫／栗子毛豆破布子燉飯

smarthousewife
栗子毛豆破布子燉飯
栗子毛豆破布子燉飯

一包好市多購買的即食栗子，搭配冷凍毛豆及朋友親自精心調製的破布子，做一道簡單又快速的料理吧！

栗子，抗衰老、延年益壽的養生食材；毛豆，不想喝牛奶的補鈣高手；破布子，是食材也是藥材，耐旱、生命力超強，東南亞各國、澳洲、中國、台灣皆有其蹤影，然而台灣是全世界最早將其入菜，可見前輩們的獨特智慧和高度創造力，更象徵著克勤克儉的純樸民風。

材料：即食栗子、冷凍毛豆、破布子、白米、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、醬油。

栗子、毛豆、破布子
栗子、毛豆、破布子

作法：

1.即食栗子，對半撥開，掰成小塊；冷凍毛豆，置於室溫；破布子，去籽；白米洗淨，備用。

2.白米放入電鍋內鍋，倒入栗子、毛豆、破布子及適量的水，以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油調味，攪拌均勻，以電鍋烹煮。

白米放入電鍋內鍋，倒入栗子、毛豆、破布子及適量的水，以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油...
白米放入電鍋內鍋，倒入栗子、毛豆、破布子及適量的水，以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油調味。

3.電鍋開關跳起，15分鐘之後再掀開鍋蓋，將飯打鬆、盛起，即可享用。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

東南亞 好市多 澳洲

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