料理功夫／栗子毛豆破布子燉飯

栗子毛豆破布子燉飯

一包好市多 購買的即食栗子，搭配冷凍毛豆及朋友親自精心調製的破布子，做一道簡單又快速的料理吧！

栗子，抗衰老、延年益壽的養生食材；毛豆，不想喝牛奶的補鈣高手；破布子，是食材也是藥材，耐旱、生命力超強，東南亞 各國、澳洲 、中國、台灣皆有其蹤影，然而台灣是全世界最早將其入菜，可見前輩們的獨特智慧和高度創造力，更象徵著克勤克儉的純樸民風。

材料：即食栗子、冷凍毛豆、破布子、白米、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、醬油。

栗子、毛豆、破布子

作法：

1.即食栗子，對半撥開，掰成小塊；冷凍毛豆，置於室溫；破布子，去籽；白米洗淨，備用。

2.白米放入電鍋內鍋，倒入栗子、毛豆、破布子及適量的水，以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油調味，攪拌均勻，以電鍋烹煮。

白米放入電鍋內鍋，倒入栗子、毛豆、破布子及適量的水，以麻油、黑胡椒、五香粉、醬油調味。

3.電鍋開關跳起，15分鐘之後再掀開鍋蓋，將飯打鬆、盛起，即可享用。

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