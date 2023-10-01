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料理功夫／番茄鮪魚藜麥義大利麵

劉若華
番茄鮪魚藜麥義大利麵
番茄鮪魚藜麥義大利麵

材料：

三色藜麥(Tri-Color Quinoa)1/2量米杯、鹽1大匙、義大利麵200公克、中型牛番茄2顆、西洋芹菜1根、水漬鮪魚罐頭2罐(共10盎司)、橄欖油醋沙拉醬(Olive Oil & Vinegar)1/2杯、番茄醬2大匙、起司粉2大匙、蔥1根。

作法：

1.三色藜麥洗淨瀝乾，放入電飯鍋以煮白米之方式煮熟，放涼備用；牛番茄和西洋芹菜切小丁；鮪魚罐頭開罐瀝除水；蔥切蔥花。

2.準備一鍋水，以中大火煮至沸騰，加入鹽煮至溶化。

3.加入義大利麵煮10～12分鐘至麵心熟透，撈出後在適當的容器內過涼水，瀝乾。

4.放涼的三色藜麥飯、番茄丁、西洋芹菜丁、罐頭鮪魚、橄欖油醋沙拉醬、番茄醬、起司粉和蔥花加入容器內和麵條拌勻、覆蓋，移入冰箱冰鎮數小時即可享用。

小叮嚀：

1.因藜麥體積細小又輕，在沖洗時容易隨著流水流失掉，可放入濾網細小的網勺，或製作豆漿的濾渣袋內於水龍頭下沖洗，即可避免藜麥流失。

2.在滾水中加入鹽，可使義大利麵較快煮熟且有彈性。麵、水、鹽之比例為100公克：1000毫升：10公克，或依自己喜好估量。

3.此道6人份的義大利麵在此做為涼麵食用，因此煮好後過涼水去除黏液，以使口感清爽；亦可省略此步驟以保留較多的小麥香氣，唯口感較不清爽。

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