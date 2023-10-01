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新聞眼／打造防火圈 老屋逃過山火

編譯胡立宗
依照防火造景建成的庭園。（取自Ready for Wildfire網站）
依照防火造景建成的庭園。（取自Ready for Wildfire網站）

夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納(Lahaina)，相信許多加州人心有戚戚焉。奇蹟的是，一棟位於Front Street 271號的百年老屋卻絲毫未損，在一片灰燼中的鮮紅屋頂特別顯眼，一度讓人以為又是惡搞。

夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納，一棟位於Front Street 的百年老屋卻絲毫...
夏威夷州茂宜島野火燒毀拉海納，一棟位於Front Street 的百年老屋卻絲毫未損，在一片灰燼中的鮮紅屋頂特別顯眼。（截自谷歌地圖）

但是屋主Millikin夫婦受訪時說，他們買下時屋子已經年久失修，在翻修時將屋頂由瀝青換成了金屬、房屋四周還鋪上了河石、定期清理落葉。這三點看似平凡無奇，但在防火專家眼中，正是老屋能夠躲過一劫的關鍵。

火災發生時，屋主Millikin夫婦正在麻州探望家人，他們翻修時並沒有明確的目標要防火；他們說「這是一棟100%木結構的房子，我們沒有對它進行任何防火的處理」、「我們喜歡老建築，我們只是想尊重這座建築，所以沒有以任何方式改變它，只是修復它。」

Millikin夫婦接受洛杉磯時報訪問表示，他們與和當地歷史委員會合作，用金屬取代了瀝青屋頂，在地面鋪滿石頭；且因擔心白蟻蔓延入侵，清除了靠近房子的樹葉，並非因為試圖火災的風險。

加州人可能還記得2014年Cocos山火時，聖地牙哥縣的聖馬科斯(San Marcos)也曾經出現同樣的奇蹟，周圍的山坡全是灰燼，但山腰上的房舍卻安然無恙。加州森林暨消防廳(California Department of Forestry and Fire Protection)指出，這棟房舍之所以能夠逃過一劫，正在於庭院的整理，與防火牆的隔離。

沒有防火牆的房舍，最好依照森林消防廳的建議，在屋外規畫成三層防火圈：

1. 0呎-5呎：完全不種任何植物，地面最好鋪上石礫或磚頭，目的在於防範風把灰燼吹到靠近房屋之處、引發更大傷害。

2. 5呎-30呎：枯死的植物盡快移除，修剪過的樹木彼此至少間隔10呎。

3. 20呎-100呎：草不能超於4吋，灌木喬木之間水平、垂直都要保持間距，落葉等易燃物最高不應超過3吋，如要堆放木材最好在離家110呎外。

致力防止加州山火災損的基金會「Ready for Wildfire」，其網站介紹造景(landscaping)又能防火(firescaping)的關鍵：

1.選擇耐火植物：本身葉片就富含水分的萱草(daylily)、毛地黃(foxglove)、紅枝山茱萸(red twig dogwood)、藍色接骨木(blue elderberry)，避免蠟多、油多、脂多的植物，如球蘭(hoya)、向日葵(sunflower)以及松樹。

此外，定期澆水也很重要，乾枯的植物比綠油油的植物更容易引火上身。

2.防火建材：屋頂避免用木板或瀝青瓦(shingle)，除了不耐熱，融化後坍進屋內還會引發更大災禍，最好是將材質換成金屬、黏土或瓦片。另外定期清理屋頂的樹葉、樹枝也很重要。

牆壁一樣也要避用易燃材質，能夠有加州消防認證的防火證明(ignition resistant)更好，灰泥、纖維水泥、防火木板都不錯，同時更要注意，牆壁與屋頂間的縫隙也要使用防火填充物補實。

加州 山火 夏威夷州

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